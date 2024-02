Das Handwerk setzt auf persönliche Gespräche mit jungen Leuten und deren Eltern

Handwerk steht für Anpacken und sichtbare Ergebnisse. Das macht seine mehr als 130 Ausbildungsberufe so attraktiv und für jeden erlebbar. Auf der Jobs for Future wird dieses Potenzial wieder gezeigt: zum Mitmachen, Dabeisein und Ausprobieren. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zeigt auch dieses Jahr auf der Ausbildungsmesse in der Mannheimer Maimarkthalle zusammen mit verschiedenen Innungen und Unternehmen, welches Zukunftspotential viele Berufe im Handwerk haben. Vom 22. – 24. Februar 2024 warten viele Aktionen und Informationen rund um die Berufsorientierung auf dem größten Stand direkt am Messeeingang auf Besucherinnen und Besucher.Eine Besonderheit in diesem Jahr ist der Wettbewerb für Schulklassen. Mit Hilfe eines Laufzettels können Schülerinnen und Schüler durch Absolvieren von Mitmachaktionen Stempel für ihre Klasse sammeln. Auf die drei Klassen mit den meisten Stempeln, warten tolle Preise. Die drei Erstplatzierten bekommen 500,- Euro, 250,- Euro oder 100,- Euro für ihre Klassenkasse. Schulen können sich bereits im Vorfeld per E-Mail an ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de ein vorgefertigtes Paket mit Laufzetteln sichern. Auch kurzentschlossene Schulklassen sind herzlich willkommen und erhalten die Laufzettel am Info-Stand der Handwerkskammer.Auch ohne Wettbewerb können Besucherinnen und Besucher ihr handwerkliches Geschick testen, die Vielfalt des Handwerks erleben und mit Berufsexperten ins Gespräch kommen.Neben Informationen zu den modernen und innovativen Berufen des Handwerks geben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Handwerkskammer neben Auszubildenden aus den einzelnen Berufen auch Auskunft über Karrieremöglichkeiten im Handwerk.„Das Handwerk setzt auf persönliche Gespräche mit Jugendlichen und deren Eltern“, erklärt Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater Leonard Kopp von der Handwerkskammer. „Fragen und Antworten können falsche Vorstellungen ausräumen, Unklarheiten beseitigen und den richtigen Weg aufzeigen. Auch Menschen mit Migrationshintergrund finden an unserem Stand Antworten zu Anerkennungsmöglichkeiten von ausländischen Berufsabschlüssen.“Bei Fragen zu allen Ausbildungsthemen hilft die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald durch das Team der Ausbildungsberatung. Kontakt per E-Mail an: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de