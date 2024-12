Cyberkriminalität: Wie Handwerksbetriebe für mehr Sicherheit im Unternehmen sorgen

Rund 58 Prozent der deutschen Unternehmen wurden im Jahr 2023 Opfer eines Cyberangriffs. Laut einer Untersuchung von Bitkom entstand dadurch ein wirtschaftlicher Gesamtschaden von über 200 Milliarden Euro. Techopedia spricht von etwa 300.000 neuen Schadprogrammen, die pro Tag entdeckt würden. Rund 92 Prozent davon erlangen über E-Mails Verbreitung. „Es sind besorgniserregende Entwicklungen, die nicht nur große Konzerne betreffen und bedrohen, sondern die genauso kleine und mittelständische Unternehmen gefährden und jede Einzelperson etwas angehen“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. In Kooperation mit den anderen sieben Handwerkskammern in Baden-Württemberg sowie dem Institut für Betriebsführung im Handwerk (itb Karlsruhe) und der Uni Siegen, hat die Mannheimer Kammer deshalb eine Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen, um den Handwerksbetrieben bestmögliche Unterstützung in Fragen der IT-Sicherheit bieten zu können.Die Online-Veranstaltungsreihe findet im Rahmen des „Kompetenzzentrum Smart Services“ statt und wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert. Auftakt ist am Donnerstag, 30. Januar 2025, um 10 Uhr. Es folgen weitere fünf Termine bis Juli 2025, jeweils donnerstags, jeweils ab 10 Uhr, jeweils online und jeweils kostenfrei für alle in Baden-Württemberg ansässigen Handwerksbetriebe.„Die Veranstaltungsreihe bietet einen Einstieg in das Thema IT-Sicherheit und gibt praxisorientierte Handlungsempfehlungen“, informiert Aaron Maier von der Handwerkskammer in Mannheim. „Es geht um Datenlecks, um den Risikofaktor Mensch, um gezielte Cyberangriffe und natürlich darum, wie Handwerkerinnen und Handwerker ihren Betrieb sicher machen können.“ Die Teilnehmenden erhalten von einem Fachdozenten für IT-Sicherheit im Handwerk der Uni Siegen Informationen zu verschiedenen Aspekten der IT-Sicherheit in Handwerksbetrieben, bekommen praxisorientierte Tipps und wirksame Handlungsempfehlungen. Es wird der Frage nachgegangen, wie der Stand der IT-Sicherheit in einem Unternehmen ermittelt werden kann und wie die IT-Sicherheit verbessert wird. Weitere Themen sind das Fördern von digitaler Wachsamkeit im Unternehmen und Empfehlungen für den Umgang mit Cyberangriffen. „Die Veranstaltungsreihe bietet eine gezielte Erweiterung des eigenen Know-hows und den Austausch mit einem erfahrenen Experten“, sagt der technische Berater der Handwerkskammer in Mannheim. Außerdem werden Handwerksbetriebe über Unterstützungsangebote nach einem möglichen Angriff informiert.Die Online-Veranstaltungen dauern etwa 30 Minuten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu Fragen und zum weiteren Austausch untereinander und mit den Experten von Kammern, itb und Uni Siegen. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig und online möglich auf https://smart-service-bw.de/it-sicherheit-fuer-handwerksbetriebe/ . Ansprechpartnerin für die Veranstaltungsreihe beim itb ist Ursula Behrens, E-Mail: anmeldung@itb.de Bei Fragen zum Thema Cybersicherheit steht bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald der technische Berater Aaron Maier zur Verfügung, Telefon 0621 18002-146, E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de