Cloud-Lösung ermöglicht individuell und jederzeit den Zugriff auf Prüfungstermine

Seit einem Jahr setzt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald auf eine Cloud-Integration im Prüfungswesen, um die Meisterprüfungen in den einzelnen Handwerken zeitgemäß und flexibel zu gestalten. „Traditionelle Prüfungsplanungen wurden dafür über Bord geworfen“, informiert Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer. Stattdessen würden die Prüfungstermine digital über einen Cloud-Zugang bereitgestellt.Die neue Herangehensweise biete den Vorteil, dass Prüflinge von überall auf ihre individuellen Prüfungstermine zugreifen können. „In einer Zeit, in der Smartphones nahezu flächendeckend genutzt werden, ermöglicht dies eine bequeme und jederzeit verfügbare Abfrage der Prüfungstermine“, so Alexander Dirks. Er stuft die Einführung des Cloud-Zugangs für die Meisterprüfungen als „äußerst erfolgreich“ ein und vermeldet positive Rückmeldungen von Prüflingen. „Darüber hinaus ersparen wir uns durch die Cloud den Versand der Prüfungstermine, konnten unsere Ausgaben verringern und mehr Zeit für die persönliche Beratung einräumen“, ergänzt Dirks.Auch die Kommunikation mit den Meisterprüfungsausschüssen im Rahmen der Zulassungsverfahren konnte durch die Nutzung einer Cloud optimiert werden. Der Postversand sei nur noch in Ausnahmefällen notwendig. „Zusammengefasst können wir sagen, dass die vereinfachten Abläufe und die Reduzierung von Papier auch noch zu einer nachhaltigen und ressourcenschonenden Prüfungsdurchführung beitragen“, so die Bilanz des Experten der Handwerkskammer.Kontakt für Fragen und Informationen rund um die Meisterprüfung im Handwerk über Alexander Dirks, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-140 oder E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de