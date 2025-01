Braucht eine gute Vorbereitung: Vier Prüfungen auf dem Weg zum Meister im Handwerk

Jedes Jahr im November feiert die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ihre neuen Meisterinnen und Meister. 521 waren es in diesem Jahr. Und während die einen den Lohn ihrer Arbeit ernten, beginnt für andere gerade erst der Weg. Seit dem Anmeldeschluss am 15. September 2024 haben sich wieder zahlreiche aufgemacht, um am 15. November 2025 auf der Bühne im Mannheimer Congress Center Rosengarten zu stehen und sich feiern zu lassen. Dann nämlich findet die Meisterfeier in diesem Jahr statt.Davor heißt es noch: sich vorbereiten, an theoretischen und praktischen Details feilen, Wissen anhäufen und dann gut gerüstet in die Prüfungen starten. Vier Stück müssen absolviert werden – erst dann ist der Meistertitel verdient. Neben den Teilen I und II, den fachpraktischen und fachtheoretischen Prüfungen, gilt es sein Wissen in betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und rechtlichen Kenntnissen im Teil III und in der berufs- und arbeitspädagogischen Prüfung, dem Teil IV, zu beweisen.Die von der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald bestallten Meisterprüfungsausschüsse sind mittlerweile zusammengekommen, um die Termine für das neue Prüfungsjahr festzulegen. In den Gewerken, in denen Prüfungen im Bezirk der Handwerkskammer abgenommen werden, sind die Prüfungstermine auf der Homepage der Handwerkskammer einzusehen. „Sowohl aktuell angemeldete als auch potenzielle Prüflinge finden so die wichtigsten Informationen zu den Meisterprüfungen in den einzelnen Handwerken kompakt zusammengestellt und können sich über unsere Website immer zum aktuellen Stand und wichtigen Themen informieren“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Das Handling ist ganz einfach: gewünschtes Handwerk auswählen und auf der dann verfügbaren gewerkespezifischen Seite unter dem Menüpunkt „Prüfungstermine“ alle wichtigen Daten einsehen.Informationen auf www.hwk-mannheim.de/... . Bei Fragen rund um den Meistertitel im Handwerk hilft der Geschäftsbereich Meisterprüfung der Handwerkskammer, Alexander Dirks, Telefon 0621 18002-140, E-Mail: meisterpruefung@hwk-mannheim.de.