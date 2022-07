Bewerbungen aus dem Handwerk gesucht

Wer vielversprechende Ideen und noch dazu den Mut hat, diese über sein eigenes Unternehmen zu verwirklichen, der soll auch belohnt werden. Nach diesem Motto werden mit dem Mannheimer Existenzgründungspreis MEXI 2023 Erfolg versprechende Gründungen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Auch das Handwerk kann seine Innovativität unter Beweis stellen und mitmachen. „Für die Kategorien Technologie, Dienstleistungen und Social Economy werden noch dringend Bewerberinnen und Bewerber aus dem Handwerk gesucht“, sagt Rolf Koch, Leiter des Geschäftsbereichs Wirtschaftsförderung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.Ab sofort können sich sowohl Gründerinnen und Gründer als auch Gründungsunternehmen mit Sitz in Mannheim, die nach dem 31.03.2019 die Vollerwerbstätigkeit gestartet haben, mit einem Onepager bewerben. Der erste Sieger in jeder Kategorie erhält ein Preisgeld von 10.000 Euro, eine ganzseitige Anzeige im Wirtschaftsmagazin Econo und eine Preisskulptur. Die Preisverleihung findet im Rahmen des Mannheimer Wirtschaftsforums im November 2022 statt.Alle Teilnehmenden der Finalrunde werden zum Mannheimer Wirtschaftsforum eingeladen und erhalten die Möglichkeit, sich bei einem Pitchevent des Partners PALATINA Business Angels Rhein-Neckar e.V. zu präsentieren.Bewerbungsschluss ist der 31. August 2022. Die Ausschreibung zum Mannheimer Existenzgründungspreis sowie Informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen sind einzusehen auf www.mannheim.de unter der Rubrik Wirtschaft entwickeln / Existenzgründung / Mannheimer Existenzgründungspreis. Hilfe bei der Bewerbung und Beratung erhalten interessierte Handwerksbetriebe auch beim Geschäftsbereich Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Rolf Koch, Telefon 0621 18002-156 oder E-Mail: koch@hwk-mannheim.de