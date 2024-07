Bestens vorbereitet: Kurs vermittelt alle Inhalte fürs Gelingen der Meisterprüfung

Mit der „Meistervorbereitung Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk“ bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald vom 7. November 2024 bis 11. Oktober 2025 einen Vorbereitungskurs in Teilzeit an. Unterricht ist jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 21:15 Uhr sowie samstags von 8 bis 14 Uhr. Für den Fachpraxisteil findet im Juni oder Juli 2025 der Unterricht innerhalb von zwei Wochen in Vollzeit statt.Der Kurs bietet den Teilnehmenden eine umfassende Vorbereitung auf die neuen beruflichen Herausforderungen als Meister. Dazu stehen den Teilnehmenden erfahrene Fachleute aus verschiedenen Fachbereichen zur Seite. Inhaltlich geht es in Teil 1, der Fachpraxis, um den Entwurf, die Planung, Kalkulation, Durchführung und Dokumentation eines Meisterprüfungsprojekts.Die Fachtheorie in Teil II beschäftigt sich mit Gestaltung und Verlegetechnik und behandelt vom Verlegeuntergrund über Materialien für Beläge und Bekleidungen bis hin zur Baustoffkunde alle erforderlichen Bereiche. Auch Farblehre und Sanierungskonzepte sind neben weiteren Inhalten Bestandteile. Darüber hinaus lernen die angehenden Meisterinnen und Meister alles über die Auftragsabwicklung, was Kenntnis über rechtliche Vorschriften und technische Normen ebenso beinhaltet wie die Vor- und Nachkalkulation, technisches Zeichnen und die Arbeitsplanung und -organisation. Schließlich werden mit Marketingmaßnahmen und Qualitätsmanagement, betrieblichen Kosten und Kennzahlen sowie Personalführung und Arbeitsschutz auch die entscheidenden Inhalte im Bereich Betriebsführung und Betriebsorganisation behandelt.Weitere Informationen sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Kristina Klein, Telefon 0621 18002-227 oder E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de