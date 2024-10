Berufsorientierung unter einem Dach: Ausbildungsbetriebe daten und Berufe kennenlernen

Ein „Date mit Ausbildungsbetrieben“ – das können Schülerinnen und Schüler am 12. Oktober 2024, von 10 bis 14 Uhr, auf der Lehrstellenbörse Neckar-Odenwald-Kreis in der Pattberghalle in Mosbach haben. Auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist neben der IHK Rhein-Neckar, der Stadt Mosbach, dem Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis und der Kreishandwerkerschaft Neckar-Odenwald-Kreis Mitveranstalter der Messe. „Die Lehrstellenbörse bietet Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, direkt mit Unternehmen in Kontakt zu treten“, sagt Hannah Reichenecker, Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin bei der Handwerkskammer. „So kann man sich über den Beruf, über den Betrieb, über Ausbildungsstellen oder über die Möglichkeit eines Praktikums informieren.“ Da der Kontakt direkt gegeben ist, sei es viel einfacher, gleich „Nägel mit Köpfen“ zu machen und etwa einen Termin im Betrieb zu vereinbaren.Auch Schülerinnen und Schüler, die noch nicht so recht wissen, in welche Richtung es beruflich gehen soll, sind bei der Lehrstellenbörse am richtigen Platz. „Es besteht nämlich die Möglichkeit, Handwerk auszuprobieren und sich an den Ständen über die Möglichkeiten der verschiedenen Berufe beraten zu lassen“, sagt Hannah Reichenecker. Am Stand der Handwerkskammer und der IHK kann man sich auch allgemein über Ausbildungsberufe informieren. Allein im Handwerk gebe es über 130 Berufe in ganz unterschiedlichen Bereichen. „Da ist für jedes Interesse und jedes Talent etwas dabei“, so die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberaterin der Handwerkskammer in Mannheim.Auf der Messe vertreten sind folgende Bereiche aus dem Handwerk: Bäcker, Berufe aus dem Bereich Bau, Steinmetz, Elektroniker, Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Maler und Lackierer, Metallbau, Schreiner / Tischler, Zimmerer, Hörakustiker und Schornsteinfeger. Selbstverständlich sind auch Eltern auf der Lehrstellenbörse herzlich willkommen, um sich ein Bild von den Angeboten zu machen und gemeinsam mit ihren Kindern Berufe kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.Beratung rund um die Ausbildung im Handwerk beim Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de