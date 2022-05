Berufsorientierung to go

Mit einem Angebot to go zeigt der WhatsApp-Berufe-Checker des Handwerks, dass Berufsorientierung richtig Spaß machen kann. Der Messenger-Dienst von handwerk.de informiert junge Menschen einfach und direkt über handwerkliche Ausbildungsberufe. „Ein Chatbot stellt fünf Fragen und präsentiert zu den Interessen passende Ausbildungsberufe“, erklärt Hannah Reichenecker, Koordinatorin Berufsorientierung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.Da WhatsApp in der Kommunikation unter Jugendlichen nicht mehr wegzudenken ist, nutzt das Handwerk den beliebten Messenger-Dienst, um ihnen die Berufswahl zu erleichtern. So können junge Menschen mit dem WhatsApp-Berufe-Checker spielerisch herausfinden welcher Handwerksberuf zu ihnen passen könnte.Dabei stellen sich die verschiedensten Fragen: „Möchte man lieber im Team oder aber alleine arbeiten? Lieber indoor oder outdoor? Mag man Technik oder Kunst?“, erläutert Hannah Reichenecker. Der WhatsApp-Berufe-Checker stellt den Nutzern fünf Fragen zu ihren Interessen und Vorlieben beim Arbeiten. Für jede Antwort, beispielsweise „Ich bin der nächste Picasso“ oder „Wind und Wetter? No problem.“, steht eine Nummer. Diese sendet der Nutzer ganz einfach per WhatsApp-Nachricht ab und erhält sofort fünf passende Berufsprofile. Die Profile sind mit handwerk.de verknüpft und neben den Hardfacts erhält man Einblicke in den Arbeitsalltag, den Ausbildungsverlauf und Karrieremöglichkeiten in dem jeweiligen Beruf.Wer schon weiß, welche Berufe ihn interessieren, der kann die fünf Fragen auch überspringen und sich direkt durch die entsprechenden Berufsprofile scrollen. Der WhatsApp-Berufe-Checker basiert auf dem namensgebenden Informationsangebot auf handwerk.de.Weitere Informationen unter der Rubrik „Ausbildung/Berufsorientierung“ auf www.handwerk-das-isses.de oder unter handwerk.de/WhatsApp