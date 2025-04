Berufsorientierung in der Halle des Handwerks: In Kleingruppen vier Berufe erkunden

Wenn sich das Handwerk vom 26. April bis 6. Mai 2025 wieder im Handwerkerzelt auf dem Maimarkt der Öffentlichkeit präsentiert, dann ist auch die Berufsorientierung ein wichtiger Aspekt. Das Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat bereits jetzt Anmeldungen von zahlreichen Schulen aus dem Kammergebiet vorliegen, die das Angebot nutzen möchten. Mit dabei sind Schulen aller Art von der Förderschule bis zum Gymnasium.Die Berufsorientierung findet an fünf Tagen während des Maimarkts in der Zeit von 9 bis 15 Uhr statt. Pro Tag sind vier Durchgänge mit jeweils rund 50 Schülerinnen und Schülern geplant. Insgesamt stehen etwa 900 Plätze für die Berufsorientierung zur Verfügung, noch mehr als im Vorjahr.Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit den ausstellenden Gewerken umgesetzt, die an ihren Ständen Aufgaben und Mitmach-Aktionen vorbereiten, sodass die Schülerinnen und Schüler verschiedene Berufe ausprobieren und ihre Talente entdecken können. Aufgeteilt in Kleingruppen, erhalten die Schulklassen vorgefertigte Laufzettel zur Erkundung von vier Berufen. Im Anschluss sind alle frei, auch die anderen Berufe in der Halle auf eigene Faust zu erkunden. Begleitet und betreut wird die Aktion vom Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer.Kontakt bei allen Fragen rund um die Ausbildung im Handwerk per E-Mail an: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de. Umfassende Informationen für Schüler, Eltern und Lehrer stellt auch die Website zur regionalen Ausbildungskampagne auf www.handwerk-das-isses.de zur Verfügung.