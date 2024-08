Beim Tag des Handwerks in der Bildungsakademie ausprobieren, was Handwerk ausmacht

Unter dem Motto „Handwerk erleben“ lädt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald am 21. September 2024 zum Tag des Handwerks in die Bildungsakademie in die Gutenbergstraße ein. Von 10 bis 16 Uhr bietet der Aktionstag ein facettenreiches Programm, das sich gleichermaßen an Schüler, Eltern, Lehrkräfte sowie Handwerker richtet.



Das Programm: Handwerk hautnah erleben



Der Tag des Handwerks bietet Besuchern die Möglichkeit, Handwerksberufe aktiv kennenzulernen und sich in verschiedenen Mitmach-Aktionen auszuprobieren. Eine der Attraktionen ist das Gestalten von Kupferherzen, bei dem die Teilnehmer unter Anleitung selbst kreativ werden können. Auch der ikonische Mannheimer Wasserturm wird auf ungewöhnliche Weise präsentiert: mittels 3D-Drucktechnik kann das Wahrzeichen in Miniaturform produziert werden. Diese praktischen Einblicke vermitteln hautnah, wie Handwerk heute funktioniert – von traditionellen Techniken bis hin zu innovativen Verfahren.



Für Schüler und Jugendliche, die auf der Suche nach einer beruflichen Orientierung sind, stehen vielfältige Informationen bereit. Ausbildungsbetriebe aus der Region präsentieren sich und stehen für Fragen rund um Ausbildungsmöglichkeiten, Karrierewege und Praktika zur Verfügung. Wer sich für die duale Ausbildung interessiert, kann hier erste Kontakte knüpfen. „Wir möchten zeigen, dass das Handwerk ein Berufsfeld ist, in dem sich Kreativität, Technik und Teamarbeit perfekt ergänzen. Hier findet jeder seinen Platz – egal, ob technikaffin, handwerklich begabt oder kreativ“, erklärt ein Sprecher der Handwerkskammer.



Beratung und Vorträge: Speziell für Handwerker



Neben den praxisnahen Angeboten gibt es ein umfassendes Informationsangebot. Experten der Handwerkskammer halten Vorträge über Themen wie die Karriereleiter im Handwerk, Fachkräftesicherung aus dem Ausland oder Nachwuchsgewinnung und -bindung. Auch grundlegende Maßnahmen zur Cybersicherheit oder die E-Rechnung werden thematisiert. Weitere Beiträge beschäftigen sich mit dem Wert von Betrieben oder Kommunikation und Feedback in der Ausbildung.



Unterhaltung und Genuss: Ein Tag für die ganze Familie



Neben den fachlichen Aspekten kommt auch der Spaß nicht zu kurz: DJ-Febo sorgt für musikalische Unterhaltung, während Food-Trucks mit leckeren Speisen und Getränken für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. Für Kinder und Jugendliche gibt es zahlreiche Aktivitäten wie Torwandschießen und weitere Spiele. Die familiäre Atmosphäre macht den Tag des Handwerks zu einem Erlebnis für Besucher jeden Alters.



So bietet der Tag des Handwerks 2024 eine ideale Plattform, um das Handwerk in all seinen Facetten kennenzulernen. Er lädt nicht nur dazu ein, Berufe hautnah zu erleben und selbst aktiv zu werden, sondern informiert auch umfassend über die zahlreichen Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk. Für Jugendliche in der Berufsorientierung und Eltern ebenso wie für Handwerker ist dieser Tag eine wertvolle Gelegenheit, sich zu informieren, Kontakte zu knüpfen und praktische Erfahrungen zu sammeln.

