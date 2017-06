Basisinformationsveranstaltung der Handwerkskammer für Existenzgründerinnen und Existenzgründer

Die Erstellung eines guten Geschäftskonzeptes mithilfe fachkundiger Beratung ist Voraussetzung für eine gelungene Existenzgründung im Handwerk. Um potentielle Gründerinnen und Gründer mit Informationen zu versorgen, veranstaltet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald im Amt für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung in Heidelberg, Kornmarkt 5, Palais Graimberg, Raum 001 am 06.07.2017 von 16 bis 17.30 Uhr eine kostenfreie „Basisinformation für Existenzgründerinnen und Existenzgründer“.Das Team der Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer informiert über persönliche und fachliche Voraussetzungen der Gründung, die Wahl der Rechtsform sowie Gründungsformalitäten. Außerdem wird grundlegendes Wissen zur Geschäftsplanerstellung anhand eines Fallbeispiels vermittelt und auf öffentliche Finanzierungsmöglichkeiten des Vorhabens hingewiesen.Interessenten werden gebeten, sich bis spätestens einen Tag vor der Veranstaltung beim Amt für Wirtschaftsförderung und Beschäftigung in Heidelberg telefonisch (06221-5830008) oder per mail unter: beratung@hwk-mannheim.de anzumelden.