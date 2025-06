Barrierefrei in der digitalen Welt unterwegs – Auch das Handwerk muss jetzt handeln

Der digitale Wandel betrifft inzwischen nahezu alle Bereiche des Handwerks. Ob zur Kundengewinnung, für Serviceleistungen oder zur Unternehmenspräsentation: Eine professionelle Website gehört heute auch im Handwerk zum Standard. Mit dem Inkrafttreten des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes (BFSG) am 28. Juni 2025 rückt dabei ein bislang oft vernachlässigter Aspekt in den Fokus: die digitale Barrierefreiheit. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt Betriebe der Region mit einem praxisnahen Seminar bei der Umsetzung der neuen gesetzlichen Vorgaben. Die Online-Veranstaltung am 17. Juni 2025 von 17:00 bis 18:30 Uhr gibt einen kompakten Schnellüberblick und unterstützt durch die Profi-Tipps des Fachreferenten, Lars Assent von der Firma Eye-Able.In Deutschland leben laut Statistik rund 80.000 gehörlose Menschen, etwa 500.000 Personen mit einer Sehbehinderung unter 30 Prozent und rund 70.000 Blinde. Hinzu kommen etwa vier Millionen Menschen mit Sprachbeeinträchtigungen, 1,6 Millionen mit kognitiven Einschränkungen und jeder zehnte Bundesbürger mit Farbsehschwäche. Für diese Menschen ist der barrierefreie Zugang zu digitalen Informationen keine Frage des Komforts, sondern eine essentielle Voraussetzung zur gesellschaftlichen Teilhabe. Genau hier setzt das neue Gesetz an – und damit auch das Informationsangebot der Handwerkskammer.In dem Seminar „Barrierefrei in der digitalen Welt“ erhalten Handwerksbetriebe fundierte Informationen über die Anforderungen, die das neue Gesetz an Websites stellt. Ziel ist es, Betrieben eine klare Orientierung zu geben, wie sie ihre Internetauftritte so gestalten können, dass sie für alle Menschen – unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen – zugänglich sind. Das Seminar vermittelt praktische Maßnahmen, die ohne großen technischen oder finanziellen Aufwand umsetzbar sind, und sensibilisiert für häufige Fehlerquellen im digitalen Auftritt.Die Teilnehmenden erfahren unter anderem, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um als barrierefrei zu gelten, welche Inhalte und Funktionen besonders relevant sind und wie mit einfachen Anpassungen – etwa durch Kontraste, Schriftgrößen oder Navigationshilfen – bereits eine große Wirkung erzielt werden kann. Auch gesetzliche Grundlagen und Umsetzungsfristen werden thematisiert, sodass Betriebe wissen, was auf sie zukommt und wie sie mögliche Sanktionen vermeiden können.„Viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Handwerk sind sich der neuen Anforderungen noch nicht vollständig bewusst“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer in Mannheim. „Mit unserem Seminar möchten wir ihnen die Sicherheit geben, die sie brauchen, um ihrer Verantwortung gerecht zu werden und dabei gleichzeitig ihre Reichweite und Servicequalität zu verbessern.“ Er empfiehlt allen Betrieben, sich frühzeitig mit dem Thema zu befassen und die Gelegenheit zur Weiterbildung zu nutzen.Weitere Informationen und Anmeldung bei Aaron Maier, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon: 0621 18002-146, E-Mail: aaron.maier@hwk-mannheim.de oder direkt über den entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de