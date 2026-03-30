Azubis müssen dranbleiben: Vor der praktischen Prüfung ist noch nichts entschieden
Auch wer die Schulabschlussprüfung nicht bestanden hat, braucht den praktischen Teil – Verlängerung der Ausbildung kann erst im Anschluss bei Handwerkskammer beantragt werden
Weitere Informationen und Hilfe bei allen Fragen rund um die Ausbildung im Handwerk erhalten sowohl Handwerksbetriebe als auch Auszubildende bei der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de.