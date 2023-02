Handwerk soll sich lohnen – und zwar für alle Beteiligten. Die AzubiCard schafft eine solche Win-win-Situation: Sie bringt Auszubildenden im Handwerk Vergünstigungen und bietet den teilnehmenden Unternehmen zugleich die Chance, für sich zu werben. Die Angebote sind dabei völlig verschieden und lassen sich ganz auf individuelle Möglichkeiten abstimmen. „So können Unternehmen beispielsweise für den Einkauf oder die Nutzung von Serviceleistungen Rabatte anbieten oder aber bestimmte Angebote gewähren, die nur für Azubis gelten“, sagt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Die Teilnahme sei für die Betriebe auch ein Investment in die Zukunft, denn sie präsentieren sich als attraktiver Arbeitgeber, bieten ihren Lehrlingen einen willkommenen Zusatznutzen und fördern damit die Fachkräfte von morgen. „Die Azubis können mit der AzubiCard ihrerseits viele Angebote in ganz Deutschland, aber vor allem auch in ihrer Heimat entdecken“, so Claudia Orth. Ideenvorschläge für Betriebe sowie generelle Informationen für Unternehmen und Azubis bietet die Website www.azubicard.de Informationen auch bei Claudia Orth, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-130 oder E-Mail: claudia.orth@hwk-mannheim.de