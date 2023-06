Austausch und Infos für Existenzgründer

Die „START Rhein-Neckar“ bietet am 18. September 2023 von 17 bis 22 Uhr Menschen, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen möchten, ein Forum für Informationen und zum Austausch. Auch die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unterstützt die größte Regionalmesse für Existenzgründungen in der halle02 in Heidelberg als Partner und präsentiert sich dort mit wertvollen Informationen rund ums Thema.„Was sich Gründerinnen und Gründer sonst oftmals Stück für Stück erarbeiten müssen, finden sie auf der regionalen Gründermesse kompakt an einem Abend“, sagt Christiane Zieher aus dem Team Wirtschaftsförderung der Handwerkskammer. Das kostenfreie Event bietet den Besuchern, Start-ups und Selbständigen nicht nur wertvolle Informationen bei Kurzvorträgen, Talks, Interviews und Workshops, sondern ermöglicht zudem auch Kontakte und den Austausch mit anderen Unternehmensgründern. „Gerade in der Phase des Betriebsaufbaus ist es ein wichtiges Element, wenn man sich gegenseitig unterstützen und von den Erfahrungen der anderen profitieren kann“, so die Expertin der Handwerkskammer.In einem kompakten Zeitfenster von 17 bis 22 Uhr beraten bei der START Rhein-Neckar am 18. September 2023 mehr als 30 Partner, vertreten durch Institutionen, Verbände und Unternehmen, rund um alle Fragen zur Existenzgründung und erfolgreichen Führung eines jungen Unternehmens.Ansprechpartnerin für Existenzgründungen bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist Christiane Zieher, Telefon 0621 18002-155 oder E-Mail: christiane.zieher@hwk-mannheim.de . Weitere Informationen unter der Rubrik „Existenzgründung“ auf www.hwk-mannheim.de Das Programm ist auf https://start-rhein-neckar.com einzusehen.