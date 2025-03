Ausprobieren und Antworten erhalten: Handwerk im Rampenlicht unterstützt junge Leute

Mit dem Format „Handwerk im Rampenlicht“ bietet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in diesem Jahr erneut eine Veranstaltung für junge Menschen, bei der sie sich ein Bild von den Berufsmöglichkeiten im Handwerk machen können. Auch Betriebe haben hierbei die Möglichkeit, sich zu präsentieren. „Wer sich und sein Unternehmen zeigen möchte, ist herzlich eingeladen, mit einem Infostand dabei zu sein“, sagt Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufliche Bildung bei der Handwerkskammer in Mannheim. Das Event zur Berufsorientierung findet am 28. März 2025 von 14 bis 20 Uhr in der Bildungsakademie in der Gutenbergstraße statt. Eine Teilnahme ist für Betriebe und Innungen kostenfrei.Schon im vergangenen Jahr ging das Konzept von „Handwerk im Rampenlicht“ gleich beim Debut auf. „Es ist unsere Aufgabe, die Chancen, die Handwerk bietet, jungen Leuten transparent und greifbar zu machen. Das geht am besten, indem sich die Berufe nicht nur selbst erklären, sondern sich zum Ausprobieren, Austesten und Anfassen öffnen,“ hatte Präsident Klaus Hofmann gesagt und ein positives Resümee zum Auftakt gezogen. Das Angebot in der Bildungsstätte war gut angenommen worden und hatte sich mit einem bunten Mix aus Mitmach-Aktionen, Information und Unterhaltung bewährt.Auch in diesem Jahr knüpft „Handwerk im Rampenlicht“ daran an. In den offenen Werkstätten können Besucherinnen und Besucher unter der Anleitung von Ausbildern und Profis aus dem Handwerk vieles ausprobieren und selbst machen. Es gibt Food und Fun, DJ Febo, bekannt aus Planet Radio und DASDING, legt auf, vom Team der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer stehen die Berater bei Fragen Rede und Antwort und Betriebe können selbst zeigen, was sie und ihre Arbeit ausmacht. So verbindet sich der Tag der offenen Tür in der Bildungsstätte mit einer kleinen Betriebsmesse, die für Unternehmen aus dem Handwerk eine kostenfreie Plattform ist, um direkt in Kontakt mit jungen Menschen zu gehen, Praktikumsplätze anzubieten und ihre Ausbildungsmöglichkeiten zu zeigen.„Ziel unserer Veranstaltung ist es, Besucherinnen und Besucher über Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Handwerk zu informieren und Jugendliche für die Ausbildung im Handwerk zu gewinnen“, sagt Claudia Orth. Dazu sind Schülerinnen und Schüler, gemeinsam mit ihren Eltern, Familien und Freunden eingeladen, einen ebenso spannenden wie unterhaltsamen und abwechslungsreichen Tag in der Bildungsakademie zu verbringen.Handwerk soll sich dabei in vielen Facetten präsentieren und Lust auf mehr machen. „Handwerk im Rampenlicht“ ist ein Teil des Veranstaltungsbogens, den die Handwerkskammer beginnend mit dem Auftritt auf der Jobs for Future, wo es unter anderem auch „Goldene Tickets“ für die März-Veranstaltung in der Bildungsstätte zu gewinnen gibt, über den Maimarkt, verschiedene Aktionstage in den Werkstätten der Bildungsakademie bis hin zum Tag des Handwerks zieht und dabei die Karriere im Handwerk öffentlichkeitswirksam thematisiert.Interessierte Betriebe können sich mit der Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatung der Handwerkskammer in Verbindung setzen, E-Mail: ausbildungsberatung@hwk-mannheim.de . Infos zu „Handwerk im Rampenlicht“ auf www.hwk-mannheim.de/hir2025