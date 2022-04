Auslandspraktika für Handwerks-Lehrlinge

Raus aus dem Alltag, rein ins Abenteuer und dabei richtig was lernen – das können Auszubildende im Handwerk mit dem Programm „Go.for.europe“, das durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds unterstützt wird. „Das Auslandspraktikum bietet eine tolle Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung“, sagt Ausbildungsberater Oliver Hambel, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Man kann Selbstvertrauen tanken und außerdem seine Selbständigkeit, Flexibilität, Weltoffenheit und interkulturelle Kompetenz beweisen.“ Ganz davon abgesehen, dass man in vier Wochen im Ausland neue Eindrücke in seinem Beruf bekommen und viel Spaß haben kann.Bewerben können sich Lehrlinge ab 17 Jahren, die eine duale Ausbildung im Handwerk machen, mindestens im zweiten Ausbildungsjahr sind und die ihren Wohnsitz in Baden-Württemberg haben. Das Programm beinhaltet ein drei- bis vierwöchiges Praktikum im Ausbildungsberuf, einen Sprachkurs sowie die Vor- und Nachbereitung inklusive Zertifikat „Europass Mobilität“. Auch Flug, Unterbringung und Versicherungen sind enthalten. Da „Go.for.europe“ vom Land bezuschusst wird, muss nur eine kleine Eigenbeteiligung zwischen 50 und 150 Euro selbst getragen werden.Angeboten werden Praktika in Österreich vom 25. September bis 22. Oktober 2022 (Bewerbungsschluss: 31. Mai 2022), in Italien vom 2. bis 29. Oktober 2022 (Bewerbungsschluss: 30. Juni 2022), in Irland vom 25. September bis 22. Oktober 2022 (Bewerbungsschluss: 30. Juni 2022) sowie in Spanien vom 16. Oktober bis 12. November 2022 (Bewerbungsschluss: 30. Juni 2022). Für alle Länder, mit Ausnahme von Österreich, sind gute Grundkenntnisse in Englisch erforderlich.Wer sich für „Go.for.europe“ interessiert, kann sich an Ausbildungsberater Oliver Hambel wenden, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-135, E-Mail: hambel@hwk-mannheim.de. Weitere Informationen auch auf www.goforeurope.de