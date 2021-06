Auslandspraktika für Azubis

Die globale Welt hält auch im Handwerk Einzug. Wichtig für den Handwerkernachwuchs ist daher, die Welt des Handwerks außerhalb des Landes kennen zu lernen.„Be Europe organisiert für den Herbst 2021 erneut Auslandspraktika für Auszubildende im Handwerk. Zielländer des vierwöchigen Auslandsaufenthalts sind neben Italien, Finnland und Irland auch Spanien“, weiß Laura Sauer, Beauftragte der Handwerkskammer für Be Europe.Weiter: "Nach einem einwöchigen Sprachkurs absolvieren die Kandidaten ein dreiwöchiges Betriebspraktikum, passend zu ihrem Ausbildungsbildungsberuf. Die drei möglichen Auslandspraktika für Irland finden von September bis Ende November statt, für Spanien ist der Termin Mitte Oktober 2021 terminiert. Finnland und Italien werden als indiviudelle Aufenthalte geplant, daher steht hier kein Zeitraum vorab fest", so Sauer.Die Europäische Union fördert das Programm, so dass für die gesamte Zeit des Auslandsaufenthaltes nur eine Eigenbeteiligung zwischen 190 - 230 Euro entsteht.Voraussetzung für die Teilnahme ist neben einer dualen Ausbildung im Handwerk (mindestens im 2. Lehrjahr), ein Mindestalter von 17 Jahren sowie der Wohnsitz in Baden-Württemberg. Englische Grundkenntnisse sind ebenso erforderlich wie die Zustimmung des Ausbildungsbetriebes.Bewerbungsschluss ist je nach Zielland zwischen dem 30.06. und 31.08.2021. Weitere Informationen sowie den aktuellen Flyer finden Interessierte auf der unserer Homepage der Handwerkskammer www.hwk-mannheim.de/... Bei einem verpflichtenden eintägigen Seminar in Stuttgart erfahren Interessierte alles Wissenswerte für die Zeit im Ausland.Sauer betont: „Alle Termine unter Vorbehalt! Sollte die Pandemielage dies erfordern, werden Aufenthalte auch kurzfristig abgesagt oder verschoben. Denn: Es erfolgt keine Entsendung in Risikogebiete.“Bei Interesse können sich junge Handwerkslehrlinge bei Laura Sauer, Telefon 0621 18002-135, E-Mail: sauer.l@hwk-mannheim.de informieren.