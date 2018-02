Ausland und Export für Handwerksbetriebe

Lohnt sich ein Auftrag im Ausland für meinen Betrieb? Wie finde ich Kunden oder Lieferanten im Ausland? Welche Förderungen kann ich von der Europäischen Union erhalten? Was muss ich in Frankreich oder in der Schweiz beachten?Diese und viele weitere Fragen beantworten die Außenwirtschaftsexperten von Handwerk International Baden Württemberg am Sprechtag Ausland und Export der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Egal, ob über einen ersten Auftrag im Ausland nachgedacht wird oder der Betrieb schon vor dem nächsten großen Projekt steht: Der Sprechtag richtet sich an Einsteiger wie Exportprofis. Der nächste Sprechtag findet am Mittwoch, 14. März, von 10 bis 17 Uhr, in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald statt.Eine Anmeldung ist erforderlich unter: www.handwerk-international.de/ sprechtage