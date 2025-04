Ausbildung trifft soziales Engagement: Spenden-Aktion zeigt Handwerk mit viel Herz

Wie entstehen handgefertigte Bänke aus hochwertigen Fliesen? Diese Frage beantwortet die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald vom 26. April bis 6. Mai 2025 auf dem Mannheimer Maimarkt. In Halle 5, der Halle des Handwerks, ist in den lebendigen Werkstätten ein praxisnahes Ausbildungsprojekt zu beobachten, bei dem Lehrlinge im zweiten Ausbildungsjahr zum Fliesen- und Mosaikleger einzigartige Sitzgelegenheiten gestalten – live vor den Augen der Besucher. Die fertigen Bänke können gegen eine Spende erworben werden, die sozialen Zwecken zugutekommt. Das Motto der Aktion: „Handwerk hat Herz – Setz dich! für Gutes ein“.



Jeden Tag entsteht eine neue Bank in einem anderen Fliesen-Look. "Wir wollen Ausbildung erlebbar machen", erklärt Geschäftsführer Marcus Braunert, Leiter der Bildungsakademie. "Unsere Azubis zeigen hier Handwerk aus der Praxis nach modernen Standards." So werden nicht nur hochwertige großflächige Fliesen verarbeitet, sondern auch moderne Techniken wie das exakte Gehrungsschleifen angewendet.



Die handgefertigten Unikate bestehen aus einem Grundkörper aus EXP-Bauplatten. Dank der Materialspenden von Hornbach und Sopro ist das Projekt erst möglich geworden. Der Materialwert jeder Bank liegt bei rund 2.000 Euro, der Gesamtwert inklusive Arbeitsaufwand bei etwa 4.000 Euro. Dieser Preis muss jedoch nicht bezahlt werden. Interessenten entscheiden selbst, wie viel sie für eine Bank geben möchten.



Ein Highlight stellt die Mosaikbank dar, die während der Maimarkttage Stück für Stück in präziser Handarbeit mit aufwendigen Motiven gefertigt wird. Am Ende wird auch sie für den guten Zweck versteigert. In Form einer Auftragsarbeit läge ihr Marktwert wohl um die 7.000 Euro.



Jede Bank erhält im Übrigen eine individuelle Nummernplakette und kann auf Wunsch mit einer Gravur des Spenders personalisiert werden. "Ob für Firmen, Innungen oder Privatpersonen – jede Bank ist ein einzigartiges Statement für Handwerkskunst und soziales Engagement", so Geschäftsführer Marcus Braunert. Mit dem Projekt verbindet die Handwerkskammer praxisnahe Ausbildung mit sozialem Mehrwert.



Wer eine der limitierten Bänke erwerben und gleichzeitig Gutes tun möchte, kann sich vom 26. April bis 6. Mai 2025 direkt vor Ort auf dem Maimarkt in Halle 5, der Halle des Handwerks, melden oder sich schon vorab an die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald wenden und eine Bank für sich reservieren. Kontakt per E-Mail: presse@hwk-mannheim.de.

(lifePR) (