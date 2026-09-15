Ausbildung im Handwerk erleben: Direkt und praxisnah informieren am Tag des Handwerks

Welcher Beruf passt zu mir? Wie läuft eine Ausbildung im Handwerk ab? Und wo gibt es noch offene Lehrstellen in der Region? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten junge Menschen und ihre Familien beim Tag des Handwerks am Samstag, 19. September, in der Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Von 10 bis 16 Uhr stehen in der Gutenbergstraße 49 in Mannheim Betriebe, Auszubildende und die Ausbildungsberater der Handwerkskammer für persönliche Gespräche bereit. Der Eintritt ist frei.



Praktische Eindrücke gewinnen



In zwölf Werkstätten, in denen regulär die überbetriebliche Ausbildung für Lehrlinge stattfindet, kann an diesem Tag Handwerk praktisch erprobt werden. Von der Kfz-Werkstatt über die Friseur-Werkstatt bis hin zur Fliesen- und Metall-Werkstatt bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, handwerkliche Tätigkeiten selbst auszuprobieren und dabei herauszufinden, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen.



„Berufsorientierung ist dann am wirkungsvollsten, wenn sie nicht abstrakt bleibt, sondern erlebbar wird. Genau das bieten wir beim Tag des Handwerks“, sagt Susanne Bäcker-Valerius, zuständig für den Bereich Berufsorientierung bei der Handwerkskammer in Mannheim. So können Jugendliche an einer Stelle und an einem Tag verschiedenste Gewerke kennenlernen und sich ein umfassendes Bild machen.



Freie Lehrstellen finden



Betriebe aus der Region stellen sich und ihre Berufe vor und stehen für Fragen bereit. Auch Handwerks-Azubis sind vor Ort, sodass Interessierte aus erster Hand erfahren, was die Ausbildung in bestimmten Berufen ausmacht und wie sie sich im Alltag anfühlt. Darüber hinaus informiert die Handwerkskammer über die Karriereleiter im Handwerk sowie über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten nach der Gesellenprüfung. Eine Übersicht über noch offene Lehrstellen in der Region liegt ebenfalls bereit.



Welcome-Day empfängt neue Azubis



Ein spezielles Angebot richtet sich an alle, die bereits einen Ausbildungsplatz im Handwerk haben und gerade ins erste Lehrjahr starten oder demnächst beginnen: Beim „Welcome-Day“ erhalten die neuen Auszubildenden geführte Rundgänge durch die Bildungsakademie und lernen den Ort, an dem sie künftig Teile ihrer Ausbildung absolvieren, vorab kennen. Die Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberater der Handwerkskammer betreuen die Gruppen, geben Informationen und stehen als Ansprechpartner zur Verfügung. Nach den Einführungen bleibt Zeit, die Werkstätten auf eigene Faust zu erkunden und Kontakte zu knüpfen.



„Jeder junge Mensch, der sich für eine Ausbildung im Handwerk entscheidet, investiert in eine sichere berufliche Zukunft. Am Tag des Handwerks wollen wir genau das vermitteln und zeigen, welche Chancen im Handwerk stecken“, betont Claudia Orth, Leiterin des Geschäftsbereichs Berufsbildung der Handwerkskammer.



Entdecken und Spaß im Vordergrund



Die Veranstaltung ist bewusst offen und zwanglos gestaltet. Jeder kann sich frei bewegen und dort mitmachen, wo es interessiert. Neben den Informationsangeboten sorgen Challenges in den Werkstätten, kreative Mitmach-Projekte, Snacks, Getränke und DJ Febo für eine ungezwungene Atmosphäre. In der Konditor-Werkstatt findet um 11 und um 14 Uhr zudem die Vorführung „Viva el Gelato“ mit Verkostung statt.

(lifePR) (