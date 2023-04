Aus dem Ausland zur Lehrstelle im deutschen Handwerksbetrieb

Auf der Suche nach Auszubildenden muss man offen für vielerlei Wege sein. Auch die Förderung von jungen Menschen aus dem Ausland ist ein Baustein beim Besetzen von freien Lehrstellen im Handwerk. Die Berufsbildungsinitiative NSST aus Nepal bereitet junge Menschen vor Ort auf eine Ausbildung in Deutschland vor und bringt sie mit Unternehmen in der Region zusammen. Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald lädt in Kooperation mit der Stadt Wiesloch, dem Welcome Center Rhein-Neckar, der Bundesagentur für Arbeit und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg zu einer Informationsveranstaltung für alle Unternehmen ein, die daran interessiert sind, junge Menschen als Auszubildende in ihrem Betrieb einzustellen.Bei der Veranstaltung am 3. Mai 2023, um 18:30 Uhr, in Wiesloch stellt sich die Initiatorin der Berufsbildungsinitiative, Kathrin Junken, persönlich vor und erläutert das Konzept von NSST. Interessierte erhalten dabei unter anderem Antworten auf Fragen, was von den Betrieben erwartet wird, welche Kosten auf sie zukommen und wo sie weitere Informationen und Unterstützung erhalten. Darüber hinaus sind Erfahrungsberichte von Auszubildenden zu hören, die bereits aus Nepal nach Deutschland gekommen sind.Interessierte werden vorab um Anmeldung zur Veranstaltung gebeten an E-Mail: wirtschaftsfoerderung@wiesloch.de . Bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ist Emily Peters die Ansprechpartnerin, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: emily.peters@hwk-mannheim.de . Handwerksbetriebe erhalten zudem bei den Ausbildungs- und Nachwuchssicherungsberatern Unterstützung in Fragen rund um die Ausbildung. Kontakte: Hannah Reichenecker, Telefon 0621 18002-138, E-Mail: hannah.reichenecker@hwk-mannheim.de ; Leonard Kopp, Telefon 0621 18002-136, E-Mail: leonard.kopp@hwk-mannheim.de und Oliver Hambel, Telefon 0621 18002-135, E-Mail: oliver.hambel@hwk-mannheim.de . Informationen zu allen Themen rund um die Ausbildung bietet für Auszubildende, Schüler, Eltern, Lehrer und Ausbildungsbetriebe auch die Website zur regionalen Ausbildungsinitiative der Handwerkskammer unter www.handwerk-das-isses.de