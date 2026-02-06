Aufruf an die Altmeister des Handwerks: Kammer veredelt wieder ihre Meisterbriefe
Goldene, diamantene oder eiserne Meisterbriefe für die Prüfungsjahrgänge 1976, 1966 oder 1961 – Feierliche Überreichung bei Feststunden im Mai
Damit jeder berücksichtigt wird, bittet die Handwerkskammer alle Meisterinnen und Meister, die vor 50 oder mehr Jahren die Meisterprüfung im Kammerbezirk abgelegt haben, ihre Unterlagen einzureichen. Benötigt werden eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder des Meisterbriefes sowie die aktuelle Anschrift und Telefonnummer. Die goldene Meisterschaft gebührt allen Absolventen des Prüfungsjahrgangs 1976, die diamantene Meisterschaft allen des Jahrgangs 1966 und die eiserne Meisterschaft dem Prüfungsjahrgang 1961.
Die Ehrung mit Überreichung der Urkunde findet im Rahmen von Feierstunden am 11. Mai 2026 in Wiesloch beziehungsweise am 18. Mai 2026 in Buchen statt. Eine Einladung erfolgt separat per Post.
Anmeldungen sind bis zum 31. März 2026 direkt an den Geschäftsbereich III - Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim zu richten. Auch online ist eine Anmeldung über das Web-Formular auf www.hwk-mannheim.de/meisterjubilaeum möglich.
Bei Fragen unterstützt der Geschäftsbereich Meisterprüfung unter Telefon 0621 18002-143 oder E-Mail: meisterpruefung@hwk-mannheim.de.