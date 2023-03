Attraktive Preise für Ausbildungs-Asse

Mit dem „Ausbildungs-Ass“ würdigt die Junge Deutsche Wirtschaft, der freie Zusammenschluss von Wirtschaftsjunioren Deutschland und Junioren des Handwerks, das Engagement von Unternehmen und Initiativen, deren besonderes Augenmerk auf der Qualität und Quantität von Ausbildungsaktivitäten liegt. Auch in diesem Jahr lockt der Wettbewerb erneut mit attraktiven Preisgeldern in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Teilnahmeberechtigt sind alle Unternehmen, die in die Handwerksrolle eingetragen sind, aber auch Kreishandwerkerschaften und Innungen dürfen mitmachen. Preise werden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei es immer darum geht, das Engagement von Betrieben, Institutionen und Schulen zu belohnen, die junge Menschen in besonderer Weise dabei unterstützen, den Weg ins Berufsleben zu finden und den Stellenwert der dualen Ausbildung zu verdeutlichen.Noch bis zum 30. Juni haben Interessierte Gelegenheit, ihre Bewerbungsunterlagen über das Online-Portal einzureichen. Im Anschluss wählt die Jury in allen Kategorien ihre Top-Ten aus, ehe die finale Entscheidung fällt. Die Preisverleihung findet für gewöhnlich im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, voraussichtlich am 20. Oktober, statt.Weitere Informationen zum Wettbewerb und den erforderlichen Bewerbungsunterlagen auf der Website www.ausbildungsass.de . Hier kann man unter der Rubrik „Bewerbung“ auch direkt teilnehmen und seine Unterlagen einschicken.