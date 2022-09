Arno Hänsel GmbH erhält Ehrenurkunde der Handwerkskammer

Auszeichnung zum 100-jährigen Firmenjubiläum - Vom Reparaturservice für Fuhrwerke zum Spezialisten für Lkw

Mit der Verleihung der Ehrenurkunde der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zeichnete Präsident Klaus Hofmann die Firma Arno Hänsel GmbH in Mannheim für ihren nunmehr 100-jährigen Unternehmenserfolg aus. Klaus Hofmann überreichte die Urkunde zum goldenen Betriebsjubiläum bei einem persönlichen Besuch an die Geschäftsführer Sven und Peter Stannek.



Seinen Anfang nahm alles vor 100 Jahren in der Mannheimer Zeppelinstraße, als das Unternehmen am 1. April 1922 von Arno Hänsel als Reparaturservice-Betrieb für alle Fuhrwerke und Fahrgeräte der damaligen Zeit gegründet wurde. Heute trägt die Arno Hänsel GmbH immer noch den Namen ihres Gründers, wenngleich sich neben der Fahrzeuge noch so manch anderes geändert hat. So ist aus dem Einzelunternehmen von einst schon längst eine GmbH geworden, deren Geschicke seit nunmehr 28 Jahren Geschäftsführer Peter Stannek leitet.



Dass seit Juni dieses Jahres nun sein Sohn Sven als weiterer Geschäftsführer mit an Bord ist, freut den Vater ganz besonders. Der Moment, als der Sohn erfolgreich seine Meisterprüfung bestand, war für den Senior der Augenblick, der „das Fortbestehen des Unternehmens besiegelte und sicherte“, wie Peter Stannek sagt.



Die Arno Hänsel GmbH ist heute Arbeitgeber für 15 Mitarbeiter und hat sich als Ausbildungsbetrieb für die Berufsbilder „Kfz-Mechatroniker“ und „Bürokauffrau/mann“ etabliert. Sechs Lehrlinge werden aktuell ausgebildet. Das ist für Peter Stannek ein wichtiger Baustein der Zukunftssicherung. „Das Rekrutieren von Fachpersonal und das Halten und Sichern des Stammpersonals gehört aktuell zu den großen Herausforderungen“, sagt der Geschäftsführer. Dass mit Sven Stannek die nächste Generation in der Firmenleitung bereits Verantwortung übernommen hat, bringt das Unternehmen ebenfalls auf Zukunftskurs. „Es macht mich sehr stolz, dass mein Sohn in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit bereit ist, die Tradition und die Firmengeschichte der Arno Hänsel GmbH weiterzuschreiben“, sagt Peter Stannek.