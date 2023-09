Anmeldefrist für die Meisterprüfung im kommenden Jahr endet am 15. September 2023

Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald erinnert angehende Handwerksmeisterinnen und -meister an die Anmeldefrist für die Meisterprüfung zum 15. September 2023. „Bis spätestens dahin müssen sich Meisteranwärterinnen und -anwärter bei der Kammer anmelden, wenn sie zu den Prüfungen des kommenden Jahres zugelassen werden wollen“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung.Alle, die rechtzeitig ihre Unterlagen einreichen, haben dann die Möglichkeit, mit dem Bestehen der Prüfungen 2024 den Meistertitel zu erhalten. „Es ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur beruflichen Expertise im Handwerk“, sagt Alexander Dirks. „Der Meister öffnet Türen zu neuen Möglichkeiten und ist ein Aushängeschild für hohe Qualifikation und Fachkompetenz im Handwerk.“ Die Weiterbildung zum Meister ermögliche, Führungsaufgaben zu übernehmen, Auszubildende anzuleiten und eigene Betriebe zu gründen. „Sie ist daher ein wesentlicher Baustein für die Weiterentwicklung des Handwerks und trägt zur Stärkung der deutschen Handwerkskultur bei“, so Dirks.Der Experte der Handwerkskammer empfiehlt Interessierten, sich frühzeitig zu informieren und die erforderlichen Unterlagen bei der Handwerkskammer einzureichen. Die aktuellen Prüfungstermine und weitere relevante Informationen zur Meisterprüfung in einem der 19 Meisterberufe, in denen die Handwerkskammer Meisterprüfungsausschüsse eingerichtet hat, sind auf der Webseite der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de unter der Rubrik „Weiterbildung“ / „Der Handwerksmeister“ verfügbar.Bei Fragen oder zur Unterstützung bei der Anmeldung stehen die Mitarbeiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald zur Verfügung. Kontakt: Alexander Dirks, Telefon 0621 18002-140, E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de