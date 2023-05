Anerkennung für überzeugte Macher und innovative Ideen

Bereits zum 18. Mal schreibt das „handwerk magazin“ in diesem Jahr den Wettbewerb „Top Gründer im Handwerk“ aus. Das Motto: „Macher. Machen. Mut“. „Wir wollen Gründerinnen und Gründer aus dem Handwerk motivieren, an ihre Ideen zu glauben und ihre ganz besondere Marktlücke in einem schwierigen Umfeld zu erobern“, erklärt Chefredakteur Patrick Neumann. Um diesen Aspekt geht es auch Christiane Zieher, Unternehmensberaterin der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Ich lerne immer wieder beeindruckende Menschen aus dem Handwerk kennen, die mit innovativen Ideen überzeugen und es einfach verdienen, für ihren Mut und Einsatz belohnt zu werden“, sagt sie. Die Expertin der Kammer begleitet Handwerkerinnen und Handwerker auf ihrem Weg in die Selbständigkeit und unterstützt sie bei Existenzgründungsberatungen mit ihrer Expertise bei Fragen zur Finanzierung bis hin zum vollständigen Wirtschaftsplan.Der Wettbewerb „Top Gründer“ ist 2023 mit einem Preisgeld von insgesamt 17.000 Euro dotiert und richtet sich an Selbstständige und Nachfolger aus allen handwerklichen Gewerken. Damit die unabhängige Jury prüfen kann, ob das Geschäftskonzept zukunftsfähig ist, sollte der Betrieb für eine Bewerbung in der Kategorie „Top Gründer“ oder „Top Gründerin“ mindestens ein Jahr am Markt sein und erfolgreich wirtschaften.Neu in 2023 ist die Kategorie „Top Geschäftsidee“, in der sich erstmals auch Unternehmerinnen und Unternehmer für eine Auszeichnung bewerben können, die ihren Erfolg noch nicht mit Zahlen belegen können, sich aber durch eine besonders innovative Gründungsidee auszeichnen. Eine hochkarätige Jury mit Experten aus Handwerk, Verbänden und Start-up-Szene wertet die Bewerbungen unter strikter Einhaltung des Datenschutzes aus. „Auch für die Gründerinnen und Gründer oder Nachfolgerinnen und Nachfolger im Rhein-Neckar-Odenwald-Gebiet ist der Wettbewerb eine gute Gelegenheit, auf sich aufmerksam zu machen“, sagt Christiane Zieher.Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 15. Juni 2023. Die Unterlagen zum Wettbewerb können unter www.handwerk-magazin.de/... heruntergeladen und online auch wieder eingereicht werden. Auf der Website sind auch alle weiteren Infos zum Wettbewerb zu finden.Ansprechpartner für Beratungen im Bereich Existenzgründung und Betriebsnachfolge sind bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald Christiane Zieher, Telefon 0621 18002-155, E-Mail: christiane.zieher@hwk-mannheim.de, Uwe Blöcher, Telefon 0621 18002-154, E-Mail: uwe.bloecher@hwk-mannheim.de und Rolf Koch, Telefon 0621 18002-156, E-Mail: rolf.koch@hwk-mannheim.de.