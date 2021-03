Am Puls der Zeit: Handwerk digital - Virtueller Girls' Day 2021 am 22. April

Es ist ein fester Tag im Jahresablauf: der Girls‘ Day, der alljährlich daran erinnert, dass technisch-gewerbliche Berufe auch für junge Frauen attraktiv sind. Besonders das Handwerk bietet mit über 130 Ausbildungsberufen zahlreiche Möglichkeiten. „Wer also keine Lust mehr auf Theorie hat, der kann die handwerkliche Praxis entdecken und sich inspirieren lassen“, so Hannah Reichenecker, die Beauftragte der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald für Berufsorientierung.Denn am Girls' Day 2021 gibt es die Möglichkeit, Handwerkerinnen aus Leidenschaft kennenzulernen. „Leider nur virtuell“, so Reichenecker. Sie weiß: „Zwei Handwerkerinnen erzählen, wie sie im Handwerk gelandet sind und was sie an ihrem Beruf begeistert.“ Reichenecker erläutert, dass 2021 die Teilnehmerinnen am Girls‘ Day in kleinen Praxisaufgaben erfahren können, was hinter der Schultheorie steckt! „Probiere Dich aus und mach dir Deine Stärken, Schwächen und Interessen bewusst. Und vielleicht findest du im Handwerk Deinen Traumberuf“, spricht sie Teilnehmerinnen direkt an. Anmelden können sich Interessentinnen über das Girls‘ Day Radar unter www.girls-day.de Reichenecker macht abschließend Lust auf mehr: „Interessiert? Dann sei schnell, sichere Dir einen Platz und sei gespannt was Dich cooles erwartet“.