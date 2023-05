Allen zeigen, was man draufhat

Im vergangenen Jahr haben es Hannah Knoth und Jan Maurer allen gezeigt. Die Goldschmiedin und der Konditormeister waren die Gewinner beim Wettbewerb #zeigsallen der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. „Bei #zeigsallen hat mich gleich der Ehrgeiz gepackt“, erzählt Hannah Knoth von ihrer Teilnahme am Wettbewerb. „Ich fand es gut, dass ich so mein Handwerk und meinen Beruf der Familie sowie Freunden und Bekannten zeigen konnte.“ Also tat sie mit ihrem Gesellenstück, was Jan Maurer mit seinem Meisterstück tat: Sie reichte Fotos davon ein und sammelte fleißig Likes. Am Ende hatte sie so viele wie kein anderer in dieser Kategorie und freute sich gemeinsam mit Jan Mauerer, der als Meister überzeugte, über ein attraktives Preisgeld und eine Urkunde, die Handwerkskammerpräsident Klaus Hofmann persönlich übergab.Dem erfolgreichen Wettbewerbs-Debut vom vergangenen Jahr folgt nun die Neuauflage. Auch 2023 heißt es wieder: #zeigsallen! „Wir möchten mit dem Wettbewerb die Vielfalt und das Können im Handwerk festhalten, indem wir allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit bieten, das Ergebnis ihrer handwerklichen Arbeit auf Fotos festzuhalten und einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt Alexander Dirks, Leiter des Geschäftsbereichs Meisterprüfung bei der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Der Wettbewerb ist für alle offen, die bis August dieses Jahres ihre Gesellen- und Meisterprüfung im Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald ablegen. Bereits ab sofort können alle, die ihre Abschlussprüfungen schon vollendet haben, Fotos ihrer Gesellen- oder Meisterstücke einreichen.Teilnahmeschluss für den Wettbewerb und damit Deadline für das Einreichen von Fotos ist der 31. August 2023. Erst dann werden die Bilder auf dem Facebook-Kanal der Kammer hochgeladen und im Zeitraum vom 1. bis 29. September 2023 zur Abstimmung bereitgestellt. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es zwei Kategorien, die sich in „Gesellenstück“ und „Meisterstück“ untergliedern. Gewonnen hat, wer in der jeweiligen Kategorie die meisten Likes auf sein Foto vereinen kann.Die genauen Teilnahmebedingungen sind auf der Website der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de/... nachzulesen. Dort besteht auch die Möglichkeit, Fotos einzureichen. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos und bietet erneut die Chance auf tolle Preise.Weitere Infos zum Wettbewerb erteilt Alexander Dirks, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-140 oder E-Mail: alexander.dirks@hwk-mannheim.de.