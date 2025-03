Agil und strukturiert zum Erfolg: Wie Handwerksbetriebe ihr Potenzial voll entfalten

Was braucht ein Handwerksbetrieb heute, um Erfolg zu haben? Die Antwort scheint einfach: Er muss seine Potenziale ausschöpfen. Wie dies gelingen kann, ist Inhalt eines Web-Seminars, das die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald in Kooperation mit anderen baden-württembergischen Kammern am Donnerstag, 13. März 2025, von 11 bis 12 Uhr anbietet. Das Besondere: Die Möglichkeiten werden anhand eines konkreten Beispiels besprochen. „Wir tauchen gemeinsam in die Organisation des SHK-Betriebs ‚Sanitärle GmbH‘ ein und sehen uns die Herausforderungen an, vor denen er steht“, erläutert Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim. „Die Kundenansprüche steigen, die Strukturen des Betriebs sind nicht klar definiert, Aufgaben sind den Mitarbeitenden oft unklar und die wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten fordern flexibles Handeln.“ Soweit die Ausgangslage.Im Web-Seminar „Organisationsentwicklung im Handwerk: Potenziale entfalten – agil und strukturiert zum Erfolg“ durchleuchten die Teilnehmenden gemeinsam mit den Experten der Handwerkskammern die Herausforderungen der ‚Sanitärle GmbH‘ und erarbeiten Lösungsansätze. Dabei sollen mehrere Aspekte der Organisationsentwicklung betrachtet werden. „Es geht um den aktuellen Standpunkt des Betriebs und dessen gelebte Kultur und Werte“, erläutert Katja Mayer. „Wir überprüfen, wie sich die Strukturen und Prozesse anpassen lassen, wie Mitarbeitende einbezogen werden und die Digitalisierung unterstützen kann.“ Auch ein agiles Reagieren auf aktuelle Herausforderungen wird thematisiert. „Ideen und strukturierte Herangehensweise können so ein Vorbild sein, das sich auf den eigenen Betrieb übertragen lässt“, sagt die Personalberaterin der Handwerkskammer in Mannheim.Das Online-Seminar ist für Handwerksbetriebe kostenlos. Anmeldung ist über den Veranstaltungskalender auf www.hwk-mannheim.de erforderlich. Der Zugangslink zum Workshop wird im Anschluss zugesandt. Weitere Informationen und persönliche Beratung zu Personalthemen über Katja Mayer, Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de