Adieu Marketing-Blabla: Tricks für größere Sichtbarkeit im Netz mit weniger Aufwand

„Viele Handwerksbetriebe investieren viel Geld in Website, Google-Profil oder Social Media – und bekommen dafür kaum etwas zurück: zu wenige Anfragen, unpassende Kunden oder keine Bewerbungen“, sagt Katja Mayer, Personalberaterin der Handwerkskammer. Gleichzeitig fehle im Alltag aber die Zeit, sich intensiv mit dem eigenen Außenauftritt zu beschäftigen. „Und genau da setzt unser Workshop an“, so die Personalberaterin.
Mit realistischem Nutzen
In dem praxisnahen Seminar zeigt der Marketing-Dienstleister DelphiDigital wie Website, Google-Auftritt und Social Media so zusammenspielen, dass sie das Unternehmen tatsächlich entlasten, statt zusätzlichen Aufwand zu verursachen. Der Fokus liegt nicht auf Technik oder Marketing-Floskeln, sondern auf klaren Entscheidungen und realistischem Nutzen für den Arbeitsalltag im Handwerk.
Die Teilnehmenden bekommen neben vielen Tipps aus dem Alltag auch Informationen an die Hand, die das Verständnis über die Funktionsweise von Google & Co. aufbauen. So geht es um Fragen wie:
- Warum viele Websites im Handwerk nicht funktionieren
- Welche Rolle Website, Google-Unternehmensprofil und Social Media heute wirklich spielen
- Wie ein Online-Auftritt gezielt Kunden und Mitarbeiter gewinnt
- Welche Inhalte entscheidend sind – und worauf man getrost verzichten kann
- Wie man mit wenigen, aber den richtigen Maßnahmen mehr Wirkung erzielt.
Weniger Stress im Alltag
Der Workshop richtet sich an Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von Handwerksbetrieben sowie an Personen, die für Website, Google-Auftritt oder Social Media verantwortlich sind. „Ziel ist es, ein realistisches, verständliches Rundum-Bild für den digitalen Außenauftritt zu gewinnen. Und das mit dem klaren Anspruch: weniger Stress im Alltag und bessere Ergebnisse“, sagt Personalberaterin Katja Mayer.
Die Teilnahmegebühr für den Präsenz-Workshop in den Räumlichkeiten der Kammer in Mannheim beträgt 70,- Euro pro Person. Während des Seminars stehen Snacks und Getränke zur Verfügung.
Anmeldungen sind unter dem entsprechenden Termineintrag im Veranstaltungskalender der Handwerkskammer auf www.hwk-mannheim.de/veranstaltungskalender möglich. Weitere Informationen auch bei Katja Mayer, Telefon 0621 18002-150, E-Mail: katja.mayer@hwk-mannheim.de.