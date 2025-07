Achte Regionalkonferenz Mobilitätswende: Interessante Themen auch für das Handwerk

Die achte Regionalkonferenz Mobilitätswende findet in Kooperation der TechnologieRegion Karlsruhe und der Metropolregion Rhein-Neckar am 23. September 2025 in der Gartenhalle des Kongresszentrums Karlsruhe statt. „Hierzu wurden von den Veranstaltern verschiedene Ausstellungs- und Sponsoringpakete zusammengestellt, von denen auch die Handwerksbetriebe der Region profitieren können“, sagt Aaron Maier, technischer Berater der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald.Mit der Regionalkonferenz möchten die beiden Regionen den Erfahrungsaustausch von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft fördern und die Vernetzung zwischen der Metropolregion Rhein-Neckar und der Region Karlsruhe stärken. Die letzte Ausgabe im Juni 2024 fand unter dem Motto „Kurs halten und finanzielle Herausforderungen meistern“ im Palatin in Wiesloch mit fast 500 Teilnehmenden statt. „Schwerpunktthema der diesjährigen Konferenz wird der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Mobilitätsbereich sein“, so Aaron Maier. Dies sei für gewisse Handwerksgewerke relevant, sodass ihnen die Veranstaltung spannende Einblicke in die Zukunft der Mobilität gewähre und Möglichkeiten zum Austausch mit führenden Experten biete.Die Veranstalter selbst bezeichnen die Regionalkonferenz Mobilitätswende als bedeutendes Event der Branche. Es bringe politische Entscheidungsträger, Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus der TechnologieRegion Karlsruhe, der Metropolregion Rhein-Neckar und der französischen Collectivité européenne d’Alsace zusammen und damit Akteure aus drei Bundesländern und dem benachbarten Frankreich. Im Mittelpunkt steht dieses Jahr die Förderung einer klimafreundlichen Mobilität.Unternehmen haben die Möglichkeiten ihre Produkte und Dienstleistungen einem breiten Fachpublikum vorzustellen. Weitere Informationen auf www.regionalkonferenz-mobilitaetswende.de Beratung in wirtschaftlichen Fragen ermöglicht die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald über das Team der Wirtschaftsförderung, E-Mail: wirtschaftsfoerderung@hwk-mannheim.de.