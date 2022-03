50 Jahre Meisterprüfung

Noch bis zum 31. März 2022 haben Altmeisterinnen und Altmeister, die vor 50 Jahren die Meisterprüfung abgelegt haben, die Gelegenheit, sich für die Verleihung des Goldenen Meisterbriefes anzumelden, den die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald übergibt. Um möglichst niemanden zu vergessen, bittet die Kammer auch in diesem Jahr alle Meisterinnen und Meister, die vor 50 Jahren, also im Jahr 1972, ihre Meisterprüfung abgelegt haben, ihre Unterlagen einzureichen. Benötigt werden eine Kopie des Prüfungszeugnisses oder Meisterbriefes mit aktueller Anschrift und Telefonnummer. Einzureichen sind die Unterlagen entweder schriftlich auf dem Postweg an die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald, GB III Meisterprüfung, Postfach 12 07 54, 68058 Mannheim oder aber per E-Mail an meisterpruefung@hwk-mannheim.de . Auch über die Website ist eine Anmeldung möglich unter www.hwk-mannheim.de/goldenemeister