3 Schulen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis: BoriS-Berufswahl-Siegel für hervorragende Berufsorientierung

Das BoriS – Berufswahlsiegel Baden-Württemberg zeichnet Schulen aus, die ihre Schüler in besonderer Weise bei der Wahl eines Berufs oder Studiums unterstützen. In diesem Jahr erhalten 8 Schulen der Region Rhein-Neckar-Odenwald nach erfolgreicher Zertifizierung diese Auszeichnung. Darunter kommen drei Schulen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis.Das Burghardt-Gymnasium Buchen konnte die Jury erneut überzeugen und darf für weitere fünf Jahre die Auszeichnung tragen.Eine weitere Preisschule aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ist die Friedrich-Heuss-Schule in Haßmersheim. Auch hier konnte die Auszeichnung erfolgreich für weitere 5 Jahre verliehen werden.Für ihre hervorragende Berufsorientierung konnte auch zum 2. Mal die Nardini-Schule des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian in Walldürn ausgezeichnet werden.„Insgesamt tragen im Neckar-Odenwald-Kreis aktuell fünf weitere Schulen das BoriS-Berufswahl-Siegel. Schulen, die das erste Mal die Zertifizierung erfolgreich durchlaufen, erhalten das Siegel für drei Jahre; Schulen die sich wiederholt erfolgreich der Zertifizierung stellen, tragen das Siegel weitere fünf Jahre“, erläutert Claudia Orth den Weg. Daher dürfe sie namens der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald für die Kooperationspartner sehr herzlich gratulieren.Am Ende der Schulzeit haben Jugendliche die Qual der Wahl: Entscheide ich mich für einen der rund 350 dualen Ausbildungsberufe oder wähle ich eine weiterführende Schule oder einen Studiengang?Die Wahl für den weiteren beruflichen Lebensweg ist eine wichtige Entscheidung im Leben junger Menschen und will gut überlegt sein. Mit dem Projekt „BoriS – Berufswahl-SIEGEL Baden-Württemberg“ wurde ein Netzwerk initiiert, das landesweit die Zusammenarbeit beim Übergang von der Schule in den Beruf stärken soll. Eine breite Koalition von Partnern im Bereich schulischer und beruflicher Ausbildung hat sich zusammengetan. Projektträger sind der Industrie- und Handelskammertag Baden-Württemberg, der Handwerkstag Baden-Württemberg und die Unternehmer Baden-Württemberg.In der Region Rhein-Neckar-Odenwald liegt die Koordinierung in Händen der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald. Eine Jury aus Vertretern der Unternehmen, Schulen und Bildungsberatern hat die Angebote unter die Lupe genommen und anhand eines einheitlichen Kriterienkatalogs bewertet.Alle weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg, die an einer Zertifizierung der Qualität ihrer Arbeit durch das Berufswahl-SIEGEL interessiert sind, waren nun zum zwölften Mal aufgerufen ihre Leistung unter Beweis und sich dem landesweiten Vergleich zu stellen.Das Siegel-Projekt verfolgt im Wesentlichen drei Ziele: Die Berufliche Orientierung (Berufs- und Studienorientierung) von Schülerinnen und Schülern zu verbessern, die Zusammenarbeit von Schulen und externen Partnern auszubauen sowie Transparenz hinsichtlich der Angebote und Aktivitäten zu schaffen. Damit soll der Wettbewerb angeregt und ein möglicher Einstieg in die Qualitätsentwicklung von Schulen aufgezeigt werden. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die erprobten Instrumente anderen interessierten Schulen zugänglich gemacht werden und das Netzwerk weiter ausgebaut wird. Weitere Informationen unter: www.berufswahlsiegel-bw.de