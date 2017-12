25.000 Euro für Meister und Professoren

Die Ausschreibung für den bundesweiten Transferpreis Handwerk + Wissenschaft startet diesmal mit dem 4. Dezember deutlich früher als gewohnt. Der Grund: 2018 werden bereits zum 30. Mal Entwicklungen ausgezeichnet, die durch Zusammenarbeit von Handwerksbetrieben und Wissenschaftlern entstanden sind und zur Marktreife gebracht wurden.Anlässlich des Jubiläums wird Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bereits am 12. Juli im Rahmen der öffentlichen Mitgliederversammlung des Baden-Württembergischen Handwerkstages (BWHT) in Stuttgart die Preise übergeben.Am bundesweiten Transferpreis Handwerk + Wissenschaft, auch unter dem Namen Seifriz-Preis bekannt, können Handwerksunternehmer und Wissenschaftler aus ganz Deutschland teilnehmen, die gemeinsam neue Produkte, Verfahren, Dienstleistungen oder Formen der betrieblichen Organisation entwickelt haben. Die Projekte sollen zeigen, wie Wissenstransfer beispielhaft gelingen kann. Die Gewinnerteams erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro.Bewerbungsschluss ist der 16. März 2018.Veranstaltet und gefördert wird der Seifriz-Preis vom Verlag Holzmann Medien gemeinsam mit der Signal Iduna Gruppe Versicherungen und Finanzen in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaftszeitschrift handwerk magazin. Unterstützt wird der Wettbewerb vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH), dem Baden-Württembergischen Handwerkstag, der Steinbeis-Stiftung, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau sowie durch Sponsoren aus der Wirtschaft. Für die Organisation ist der Verein Technologietransfer Handwerk e.V. verantwortlich.Bewerbungsunterlagen und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.seifriz-preis.de