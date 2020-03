25 Jahre Fortbildungen im Bereich Gesundheit und Kommunikation!

kann als Motto und Überschrift für das erfolgreiche Seminarangebot der HAG gelten!Von Beginn an als Weiterbildungen für Multiplikatoren im Bereich Gesundheit und Kommunikation konzipiert, haben sich die Themen im Lauf der Jahre etwas verändert. Wir möchten aber nach wie vor gute, qualitativ hochwertige Fortbildung anbieten.In den ersten zehn Jahren waren vor allem Ausbildungen im Bereich NLP, Mentalcoaching und Progressiver Muskelentspannung gefragt. In der Zwischenzeit hat sich dies gewandelt. Mittlerweile kann die HAG auf die langjährige Durchführung von Fortbildungen in Gewaltfreier Kommunikation (GFK) ebenso zurückblicken, wie auf zehn zweijährige Weiterbildungsreihen in Systemischer Beratung. Auch eine Kooperation mit der Medizinischen Gesellschaft für Qigong Yangsheng e. V. in Bonn besteht bereits seit 2006. In diesem Rahmen werden Ausbildungsseminare für künftige Qigongkursleiter*innen angeboten.Alle Seminare finden in überschaubaren Gruppengrößen und unter Anleitung von langjährig erfahrenen Trainer*innen statt. Die Vermittlung von Lerninhalten gelingt somit kompakt, effizient und nachhaltig.Bereits seit 2005 ist die 80-stündige Grundausbildung im Programm. Das Angebot einer vertiefenden Aufbaufortbildung (mit 64 Stunden) gibt es seit 2007. Stets gut nachgefragt, weisen beide Seminarreihen von Beginn an eine Durchführungsquote von 100% auf.Das von Marshall Rosenberg entwickelte Modell der GFK ist eine Gesprächsform und Lebenshaltung, mit der Menschen lernen, ihren sprachlichen Ausdruck und die Art ihres Zuhörens zu verändern. So erweitern sich die Möglichkeiten in konstruktivem Kontakt mit anderen zu bleiben, selbst wenn es schwierig wird.Alle Interessenten aus pädagogischen, sozialen oder beratenden Berufsfeldern können von einer Teilnahme profitieren. Auch für diejenigen, die ihre Kommunikation verbessern möchten – ob im beruflichen oder privaten Umfeld – ist eine Teilnahme in jedem Fall bereichernd. Mit der Anerkennung durch das CNVC (Center for Nonviolent Communication) ist die erfolgreich abgeschlossene Fortbildung auch für alle interessant, die GFK-Trainer*in werden möchten.ist am 27.03.2020.Diese endet am 20.09.2020. Der gesamte Fortbildungsumfang umfasst fünf Wochenendseminare von März 2020 bis September 2020. Peergruppentermine finden in Absprache statt.Die Gebühren betragen 1180,00 € (inkl. Seminarunterlagen)Weitere Infos finden Sie hier Flyer Gewaltfreie Kommunikation Die Seminarleiterin, Rita Geimer-Schererz, ist zertifizierte Trainerin für Gewaltfreie Kommunikation (CNVC), Kommunikationsberaterin und Coach.Wir sind der Themen- und Veranstaltungsvielfalt treu geblieben: Auch im 25. Jahr des Bestehens findet der/die Fortbildungswillige eine ganze Reihe von Tagesveranstaltungen, Halbjahres- oder Jahresseminaren. Angebote aus systemischen Ansätzen, Entspannung und Körperarbeit, Kommunikation und Coaching warten darauf entdeckt zu werden. Ein Blick auf unsere Website lohnt!