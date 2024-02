Häfele Lighting – Die neue Division

Zur Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik „Light + Building“ präsentiert sich Häfele in Halle 3.1. Stand F 50 mit der neuen Division Häfele Lighting. Als erste und bislang einzige Marke mit seinen Sortimenten Loox, Nimbus und Connect verbindet Häfele Lighting die Anwendungsbereiche „Licht im Möbel“ und „Licht im Raum“ zu einem integrierten, vernetzten Gesamterlebnis. Häfele ist Spezialist für innovative Beschlagtechnik, elektronische Schließsysteme und LED-Beleuchtung.



Auf einer kompakten Ausstellungsfläche von 100 m² wird das Häfele Leitmotiv „Maximising the value of space. Together.“ in all seinen Dimensionen erlebbar. Beantwortet wird die zentrale Fragestellung, wie sich Wohn- und Arbeitsräume heute und morgen funktionaler, effizienter, wertvoller und atmosphärischer gestalten lassen.



Zu den Messehighlights zählen die Häfele Connect Mesh App, das lineare Lichtsystem OneCable, das Thema Licht und Oberfläche sowie Gateway-Lösungen, die eine Integration in Partner-Systeme leicht und intuitiv ermöglichen.

(lifePR) (