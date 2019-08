Pressemitteilung BoxID: 765026 (HABA - Erfinder für Kinder, Habermaaß GmbH)

Neuheiten im Herbst 2019

Das Spiele-Jahr 2019 ist für uns bisher im wahrsten Sinne des Wortes „ausgezeichnet“ verlaufen, denn wir haben mit „Tal der Wikinger“ zum zweiten Mal in Folge den begehrten Titel „Kinderspiel des Jahres“ gewonnen. Und unser verdrehtes Merkspiel „Hempels Sofa“ ist in Österreich zum „Spiele Hit 2019“ gekürt worden.



In diesem Herbst wird auch der Bereich der beliebten HABA Familienspiele mit gleich vier Neuheiten weiter ausgebaut, darunter ist auch „Miyabi“ von Erfolgsautor Michael Kiesling. In diesem spannenden Legespiel sind Taktik und Struktur gefragt. Nur wer auf mehreren Ebenen Steine, Büsche und Bäume geschickt platziert sowie Teiche und Pagoden im Einklang mit der Miyabi-Baukunst anlegt, wird der beste Gartenbaumeister der Saison.



Unser Herbst-Highlight im Kinderspiele-Bereich ist „Wunderkessel“. Bei diesem magisch-verdrehten Memo-Laufspiel versammeln die Spieler ihre Zauberlehrlinge um den Wunderkessel. Sie müssen durch das Aufdecken von passenden Zutaten-Plättchen ihre Elixiere nach Symbol und Farbe kochen.



Holz ist einer der schönsten und natürlichsten Rohstoffe, die es gibt. Deshalb gehört seit der Firmengründung vor über 80 Jahren Holzspielzeug ganz selbstverständlich zum HABA-Sortiment. Hergestellt wird das meiste davon am Firmenstandort in Bad Rodach.



Apropos Holzspielzeug: Mit den verschiedenfarbigen Steinen des 3D-Legespiels Creative Stones lassen sich die unterschiedlichsten Muster, Formen und kleine Bauwerke in immer neuen Variationen erschaffen. Und auch das Legespiel Kaleidoskop-Steine trainiert nicht nur spielerisch die Feinmotorik, sondern es ist ein echter Blickfang: Mit den vielen farbenfrohen Steinen können Kinder viele wunderschöne Kaleidoskop-Varianten erschaffen.



Natürlich gibt es in diesem Herbst auch wieder tolle Neuheiten im Bereich Stoff-Produkte, zum Beispiel den Spieltrainer Kuschelnest. Er bietet Babys von Anfang an viele spannende Elemente zum Greifen, Ertasten und Entdecken und seine höhenverstellbaren Bögen bieten Spielspaß im Liegen, Sitzen und beim Krabbeln.



Im Programm der HABA Bücherwelt setzen wir in diesem Herbst einen Schwerpunkt auf das Thema Nachhaltigkeit – natürlich kindgerecht aufbereitet: Unsere beiden Sachbücher GRÜNER PLANET – Das Leben in unseren Wäldern und BLAUER PLANET – Das Leben in unseren Ozeanen, Flüssen und Seen vermittelt Kindern ab 5 Jahren, warum Menschen Bäume und Wasser zum Überleben brauchen.

Website Promotion HABA - Erfinder für Kinder, Habermaaß GmbH

Ausführliche Informationen rund um die Geschichte, Philosophie, Produktion und vieles mehr finden Sie unter



Über die HABA-Firmenfamilie



Als weltweit agierendes Familienunternehmen bereichert die HABA-Firmenfamilie seit 80 Jahren Familien und soziale, öffentliche und private Einrichtungen mit vielfältigsten und hochwertigen Produkten in den Bereichen Spielen, Bildung, Mode, Möbel, Gesundheit und Leben. Mit Hauptsitz in Bad Rodach vereint die Firmenfamilie zehn Unternehmensmarken unter ihrem Dach, darunter HABA, JAKO-O und Wehrfritz. Die HABA-Firmenfamilie wird in dritter Generation von der Familie geleitet. Geschäftsführer sind Harald Grosch und Karl Fischer. Das Gesamtunternehmen beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 360 Millionen Euro.



HABA im Internet



www.haba.de

www.facebook.com/...

www.facebook.com/...

www.youtube.com/Habermaass

www.instagram.com/haba.de

www.pinterest.de/habermaass/

Der deutsche Spielwarenhersteller HABA begleitet Kinder seit 80 Jahren auf all ihren Streifzügen – mit Spielen und Spielsachen, die fordern, fördern und vor allem viel Freude machen. So entstehen jedes Jahr 400 Neuheiten: die bekannten Spiele in der gelben Schachtel, Spielsachen aus Holz und Stoff, aber auch fantasievolle Wohnaccessoires, spannende Bücher und schöne Geschenke für Kinder. HABA beliefert Fachhändler im In- und Ausland und hat unter anderem in Frankreich, den USA und Hong Kong Niederlassungen. Außerdem können Kunden aus Deutschland und Österreich eine Vielzahl der Produkte auch im HABA-Online-Shop bestellen.Ausführliche Informationen rund um die Geschichte, Philosophie, Produktion und vieles mehr finden Sie unter www.haba.de/unternehmen Über die HABA-FirmenfamilieAls weltweit agierendes Familienunternehmen bereichert die HABA-Firmenfamilie seit 80 Jahren Familien und soziale, öffentliche und private Einrichtungen mit vielfältigsten und hochwertigen Produkten in den Bereichen Spielen, Bildung, Mode, Möbel, Gesundheit und Leben. Mit Hauptsitz in Bad Rodach vereint die Firmenfamilie zehn Unternehmensmarken unter ihrem Dach, darunter HABA, JAKO-O und Wehrfritz. Die HABA-Firmenfamilie wird in dritter Generation von der Familie geleitet. Geschäftsführer sind Harald Grosch und Karl Fischer. Das Gesamtunternehmen beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von rund 360 Millionen Euro.HABA im Internet Das könnte Sie auch interessieren 04.03.2008

Familie & Kind HABA Terra-Kids - Der Natur auf der Spur

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (