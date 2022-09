Selber backen? Ja, natürlich! PICKERD präsentiert Neues für die Weihnachtsbäckerei.

Ein Klassiker in Miniaturformat: Die neuen PICKERD Mini Schoko-Taler sind knackig-knusprig und bestechen in besonders kleiner Größe. Dieser vollmundig schokoladige Genuss eignet sich zum Dekorieren oder einfach gleich zum Wegnaschen (UVP 2,19 € je 95-g-Streubecher).

Festlich funkelnde, glitzernd-glänzende Komponenten wie Schokokugeln, Perlen und Sterne in Gold- und Kupfertönen: Die PICKERD #Lieblingsstreusel „Shine like a star" sorgen für noch mehr spektakuläre Dekorvielfalt zum attraktiven Preis (UVP 3,19 € je 110-g-Streubecher).

Null Zucker, null Alkohol – aber ganz viel Vanille-Genuss: PICKERD Bourbon Vanille-Extrakt wird mit 6,5 % hochwertigem Bourbon-Vanille-Extrakt und zusätzlich gemahlener Vanilleschote hergestellt. Hochkonzentriert eignet sich der Vanille-Extrakt ideal zum Aromatisieren und Verfeinern von Cremes, Desserts, Teigen und vielem mehr (UVP 4,99 € je 50-ml-Flasche)!

Oh my nut so delicious: Die neue PICKERD Haselnuss-Paste macht süße Kreationen aller Art zum großen GeNUSS! Die vegane Aroma-Paste mit 20 % hochwertigem Haselnussmus und Bio-Agavendicksaft erweitert ab sofort das erfolgreiche Trendsortiment (UVP 4,19 € je 60-g-Tube).

You are my perfect Matcha: Vielfältige Leckereien mit dem Geschmack der edelsten Teesorte der Welt gelingen mit der veganen PICKERD Bio Matcha-Paste. Das 100 % natürliche Produkt mit hochwertigem Bio-Matcha und Bio-Agavendicksaft verfeinert Kuchen und Desserts – und lässt sich sogar als Tee zubereiten. Ein weiteres Plus: die praktische Bio Matcha-Paste bewahrt das natürliche Matchaaroma besonders lange im Vergleich zum herkömmlichen Matchapulver (UVP 4,19 € je 60-g-Tube).

Gemeinsam rühren, kneten, ausstechen und vor allem: verzieren! Schon bald entstehen in der Weihnachtsbäckerei wieder vielfältige Leckereien von klassischer Keksvielfalt, über liebevolle Geschenke aus der Küche bis hin zum Festtagsdessert – das gönnen sich kleine und große Backfans auch in schwierigen Zeiten. Die passenden Zutaten sowie spannende Rezeptideen für festlich-fröhliche Kreationen liefert PICKERD in bewährter, bester Markenqualität.Farbenfroh, duftend und aromatisch-lecker begrüßt PICKERD die Winterbacksaison. Neu im Sortiment: schokoladige Mini-Dekore, ein neuer Lieblingsstreusel, hochwertiger Bourbon-Vanille-Extrakt sowie Aroma-Pasten für Trendgenuss in den Geschmacksrichtungen Haselnuss und Bio Matcha!Die farbenfrohen und aromatischen Winter-Neuheiten sind ab September im Handel erhältlich – oder jederzeit im Webshop über www.pickerd.de zu bestellen.Mit tollen neuen Rezeptideen und trendigen Dekorinspirationen macht PICKERD Lust auf winterliches Küchenvergnügen zum Naschen, Snacken und Genießen.