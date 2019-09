Echte Alternative für Deutschland - Kennzeichen un Carbon-Optik!

"Des Deutschen liebstes Kind" ist nach wie vor sein Auto. Unsummen werden jährlich dafür ausgegeben, das Fahrzeug einzigartig werden zu lassen, es zu tunen und zu pflegen. Nun endlich sind auch die Carbon-Kennzeichen deutschlandweit erlaubt und sorgen dafür, dass die Zeiten, in denen alle Nummernschilder gleich aussahen, vergessen sind.Wer Wert darauf legt, sich von der Masse abzuheben, ist bei der Firma Gutschild an der richtigen Adresse. Hier sind die neuen Carbon-Kennzeichen in allen Ausführungen erhältlich und es gibt sowohl die Standard-Kennzeichen als auch spezielle Saison-Kennzeichen. Des Weiteren bietet der Schilderhersteller Kennzeichen für Motorräder an (auch hier für einzelne Saisons) sowie E- und H-Kennzeichen. Alles in Carbon-Optik für noch mehr „Wow“-Gefühl beim Fahren.Die Fahrzeugbranche kennt unzählige Trends, die kommen und gehen. Was definitiv bleiben wird, sind die Carbon-Kennzeichen. Sie bestechen durch ihren einzigartigen Look und stehen für Sportlichkeit, Stil, Trendbewusstsein. Sie bringen einen großen Vorteil mit: Die schwarz-grau erscheinende, erhabene und schimmernde Oberfläche ist leicht strukturiert und gut lesbar. Die Bohrungen zur Befestigung der neuen Carbon-Kennzeichen sind dezent und führen natürlich nicht durch die Lettern hindurch. Nichts stört somit den Eindruck eines Nummernschildes, das sich klassisch-sportlich und modern am Auto zeigt. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei den Carbon-Kennzeichen nicht um einen bloßen Trend handelt, sondern dass sich diese Nummernschilder fest in der Autowelt etablieren werden und schon bald zum Alltag gehören.Der Austausch der alten Kennzeichen gegen neue Nummernschilder in Carbon-Optik ist denkbar einfach. Gutschild macht es Ihnen leicht, an moderne Kennzeichen zu kommen! Der Weg dahin sieht wie folgt aus:1. Bestellen Sie das gewünschte Carbon-Kennzeichen bei Gutschild und wählen Sie hierbei, ob Sie ein Standard- oder ein Saisonkennzeichen haben möchten.2. Gehen Sie zur Zulassungsstelle und nehmen Sie Ihre alten sowie die bereits gelieferten neuen Kennzeichen mit. Außerdem benötigen Sie hier die Zulassungsbescheinigung Teil 1. Die Zulassungsstelle wird das Umstempeln vornehmen und verlangt dafür 6,10 Euro als Gebühr.3. Sie gehen mit den neuen Carbon-Kennzeichen nach Hause und befestigen diese wie vorgesehen an Ihrem Fahrzeug.Unsere Kennzeichen in Carbon-Optik sind seit Juni 2019 deutschlandweit zugelassen. Eine spezielle Eintragung ist dafür nicht nötig, es müssen lediglich die Plaketten von den bisherigen auf Carbon-Kennzeichen umgestempelt werden. Die Freigabe dieser modernen und auffallenden Kennzeichen erfolgte durch die zuständigen Zulassungsbehörden. Die Nummernschilder erfüllen alle gültigen Normen und können auch für Fahrzeuge verwendet werden, die bereits mit Alu-Kennzeichen ausgestattet sind. Probleme mit den Zulassungsstellen sind mittlerweile nicht mehr zu erwarten.Wer an den neuen Kennzeichen in Carbon-Optik interessiert ist, kann sich unter https://www.gutschild.de/carbon/ weiter informieren. Gutschild freut sich auf Sie!