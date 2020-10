Noël 2020: Voilà les tendances actuelles !

2020 est une année très particulière. Tout est un peu différent de l'habituel. Heureusement, Noël reste ce qu'il a toujours été : la plus belle fête de l'année ! Il reste aussi l'anticipation et, comme chaque année, les nouvelles tendances en matière de couleurs et de formes. Dans le cas des bougies, le plus important de tous les accessoires de Noël, la couleur tendance bleue est dominée par des classiques comme l'or et l'argent ainsi que des tons chauds comme le brun et le cognac.



Une tendance particulière est celle des bougies parfumées qui, par exemple, avec leurs senteurs chaudes et épicées de cannelle ou leurs arômes festifs d'amandes, enchantent chaque salon avec leurs senteurs agréables typiques de Noël. Alors, faisons briller et parfumer votre maison et célébrons ensemble à la lumière des bougies.



Ouvrez les yeux lorsque vous achetez des bougies.



Lorsque vous achetez des bougies, recherchez celles qui portent le label de qualité RAL. Les bougies RAL sont des bougies dont la protection de la santé est garantie. Les bougies portant le label de qualité RAL ne gouttent pas, sont pauvres en suie et en fumée et sont fabriquées à partir de matières premières de qualité garantie. Par conséquent, les bougies et les luminaires portant le label de qualité n'affectent en rien la santé. Ceci est assuré par des valeurs limites strictes qui sont contrôlées régulièrement. Pour le client, cela signifie :



Les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les métaux lourds et le soufre, qui sont critiqués pour leurs propriétés problématiques pour l'homme et l'environnement, sont tabous pour les bougies portant la marque de qualité RAL.

(lifePR) (