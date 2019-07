Stoffe, die den Schmutz besiegen

Die G+S Polstermöbel GmbH, in der Caravaningbranche besser bekannt als „die Polstermacher“, veranstaltet auf dem Caravan Salon in Halle 13 Stand D14 täglich jeweils um 11, 14 und 16 Uhr eine Präsentation völlig neu entwickelter Stoffe, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Eigenschaften extrem schmutzabweisend oder besonders leicht zu reinigen sind.Bei den Stoffen handelt es sich um speziell ausgerüstete Stoffe, wie da wären Microfaser-Stoffe, Synthetische-Stoffe und sogenannte Outdoor-Stoffe. Außerdem werden anhand von diversen Mustern die umfangreiche Farbpalette und unterschiedliche Designvarianten präsentiert.Zum Abschluss der Veranstaltung bekommt jeder Teilnehmer noch eine praktische G+S-Stofftasche oder alternativ ein Tisch-Set (so lange der Vorrat reicht), die aus dem Material bestehen, das die besonders schmutzabweisenden Eigenschaften besitzt.G+S gehört mit einem hohen Marktanteil zu den „hidden champions“ in der Caravaning-Branche. Mittlerweile bestückt G+S für zahlreiche Hersteller neue Freizeitfahrzeuge mit Matratzen, Polstern, Gardinen, Verkleidungselementen und Teppichböden. Insgesamt setzt sich der G+S-Kundenstamm aus Freizeitfahrzeug-Herstellern, die G+S-Produkte für die Erstausstattung übernehmen, aber auch aus mittlerweile 50 Handelspartnern und mehr als 1.000 Endkunden zusammen. Letztere lassen ihre Freizeitfahrzeuge im neuen Kunden-Center in Enkenbach-Alsenborn aus- oder umrüsten, um ihre in die Jahre gekommenen Fahrzeuge neu aufzumöbeln, sich einen Tapetenwechsel zu gönnen oder ihre Fahrzeuge neuen (gesundheitlichen/Allergien) Bedürfnissen mit neuer Schaumstoffqualität oder maßgeschneiderten Formen anzupassen.Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.diepolstermacher.de