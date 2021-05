G+S, Die Polstermacher informieren: Stoff kann jeder, aber Leder

Die Ausstattung eines Reisemobils oder Caravans mit Leder vermittelt ein besonderes Flair. Neben der Komponente des Exklusiven bietet Leder auch sehr praktische Vorteile. Am meisten begeistert die Tatsache, dass Leder absolut pflegeleicht ist. Flecken, Staub und ähnliches, die im Stoffbereich je nach Verschmutzungsgrad zu aufwändigen Reinigungsarbeiten führen können, stellen bei Leder kein Problem dar. Nach Motto „wisch und weg“ ist die Reinigung von Leder sehr einfach.Ein weiterer, wichtiger Punkt ist, dass Leder keine Allergien auslöst und aufgrund seiner Materialeigenschaften auch keine allergischen Symptome fördert. Es lässt sich einfach pflegen und lässt Hausstaub-Allergiker im wahrsten Sinne des Wortes aufatmen.Leder ist außerdem sehr widerstandsfähig und je nach Materialstärke schwer zu beschädigen. Es gehört schon eine enorme Druckkraft von 180 Kilogramm dazu, das Material mutwillig zu zerstören. Beispielsweise ist die Reißfestigkeit von Leder ist ein Grund, dass vor allem hochwertige Sicherheitsriemen, Gürtel und Schnürsenkel speziell aus Leder gefertigt werden.Leder macht Freizeitfahrzeuge sicherer: da sehr schwer entflammbar, wird es sogar vorzugsweise im Flugzeugbau eingesetzt. Auch wenn Löscharbeiten deshalb unwahrscheinlich sind, ist Leder zudem undurchlässig für Wasser und dennoch atmungsaktiv.Sachgerecht behandelt, hat Leder laut der Experten aus dem Hause der Polstermacher eine viermal längere Lebensdauer als andere Textilien. Der Alterungsprozess verleiht Leder sogar eine besondere Würde. Wer auf einer Lederfläche sitzt, empfindet sie weder als kalt noch als warm. Die Temperatur des Leders ist stets an die Umgebung angepasst, bis dass es mit einem Körper in Berührung kommt und dann sehr schnell dessen Temperatur übernimmt.Das Naturprodukt Leder ist eine durch Gerbung haltbar gemachte Tierhaut, deren natürliche Faserstruktur weitgehend erhalten bleibt. Wer sich für Leder entscheidet, dem ist zumeist bewusst, dass speziell die Naturmerkmale von Leder dieser Ausstattungsform einen natürlichen und unverwechselbaren Charakter verleihen. Diese Merkmale können sich sehr unterschiedlich darstellen. Zum Beispiel in Form von Narben durch Heckenrisse oder Hornstösse nach Kämpfen der Tiere. Auch Adern, Mast- und Halsfalten, Insektenstiche und ähnliches sind unverwechselbare Merkmale, ebenso wie sogenannte „Striegel-Striche“, die sich als Zeichen besonders gut gepflegten Stallviehs an der Hautoberfläche verewigen.Die Polstermacher beziehen ihr Leder exklusiv von deutschen Lieferanten, die in der Branche einen guten Namen haben und langjährige Erfahrung für dieses außergewöhnliche Material mitbringen. Somit ist höchste Qualität gewährleistet. Unterschiedliche Materialausführungen, maßgeschneiderte Formate und einzigartige Designanmutungen sprechen für die Exklusivität.Individuelle Farbschwankungen haben ursächlich sehr unterschiedliche Gründe, belegen aber die Einzigartigkeit und vor allem die Echtheit des Produkts. Natürlich achtet der Fachmann bei der Verarbeitung darauf, dass „unsaubere“ Stellen nicht konzentriert auftreten. Die Polstermacher setzen dafür einen hochmodernen Cutter ein, der mit automatisierter Fototechnik das Leder begutachtet und so sorgsam schneidet, dass möglichst wenig „Verschnitt“ entsteht. Absolute Produktreinheit ist fast unmöglich, aber auch nicht gewollt, denn das macht die Exklusivität von Leder aus, gemäß dem Slogan „Stoff kann jeder, aber Leder…“Weitere Informationen finden Interessierte unter www.diepolstermacher.com