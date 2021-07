G+S, Die Polstermacher informieren: Die Polstermacher mit neuem Messekonzept

G+S Sitz- und Polstermöbel GmbH

Die Polstermacher, "G+S Sitz- und Polstermöbel GmbH", gehören zu den Marktführern in der Caravaningbranche. Ihr Spezialgebiet ist unter anderem die Erstausstattung und Nachrüstung von Reisemobilen und Caravans mit maßgeschneiderten Polstern, Matratzen, Teppichböden, Vorhängen und Verkleidungselementen. Dabei sind die Polstermacher in der Caravaningbranche Erstausstatter für folgende Partner: Carthago, Eura, Fendt, Hymer, Hobby, Knaus, Tabbert, SpaceCamper und Wochner. Die Manufakturbauweise des Unternehmens kommt auch dem kompetenten Fachhandel und speziell Endkunden im Service-Center in Enkenbach zugute. Insgesamt zeichnen circa 120 Mitarbeiter an drei internationalen Standorten für exzellente Produkte und Dienstleistungen verantwortlich. Das gilt auch für die Bootsindustrie. Dort stattet G+S die Yachten von "Hanse", "Moody" und "Privilège" mit (Steuermann)Sitzen und Polstern für den Innen und Außenbereich aus.