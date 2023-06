aMbooo präsentiert patentierte Terrassenclip-Innovation

Terrassenkonstruktionen aus Bambus, WPC und Thermoholz liegen auch in dieser Saison wieder im Trend. Mit TopClip präsentiert aMbooo eine günstiges, schnelles, einfaches und elegantes Befestigungssystem in patentierter Qualität „Made in Germany“.

Gemessen an den Umsatzprognosen ist das Interesse an Terrassen aus unbehandelten Holzdielen in diesem Jahr geringfügig rückläufig. Dagegen wächst die Nachfrage nach hochwertigen und langlebigen Materialien wie Bambus, WPC und Thermohölzern weiter. Im Interesse von Haltbarkeit, Belastbarkeit und nicht zuletzt auch zugunsten der Wirtschaftlichkeit eines Terrassenbauprojektes, gilt neben dem gewählten Deckmaterial auch der Unterkonstruktion und ihrer Verbindung mit den einzelnen Dielen größte Sorgfalt. Im Falle hochwertiger Terrassenkonstruktionen mit formstabilen Dielen hat sich die verdeckte Befestigung auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Bambus oder Aluminiumprofilen mit Hilfe von Montageklammern bewährt. In Verbindung mit genuteten Terrassendielen gelingt so eine dauerhaft stabile, sichere und gleichzeitig unsichtbare Montage ohne Beschädigung, wie sie durch einfaches Aufschrauben an gewöhnlichen Holzdielen entstehen.



Als Herausforderung in der professionellen Terrassenkonstruktion erweist sich bei der Arbeit mit Montageklammern die Vielfalt an Dielenvarianten. Konventionelle Klammern sind auf spezifische Nuthöhen oder zumindest eine begrenzte Varianz in der Nutgeometrie ausgerichtet. Entsprechend müssen immer die für die aktuell zu verarbeitenden Dielen erforderlichen Montageklammern vorgehalten werden.



„Erst vor Ort auf einer Baustelle feststellen zu müssen, die falschen Klammern mitgenommen zu haben, ist nicht nur ärgerlich und zeitraubend“, weiß Götz Schmitt, Geschäftsführer der GS Götz Schmitt GmbH, Anbieter der Produktlinie für exklusive Terrassen, Systemzäune und Fassaden aus Bambus, aMbooo. „Insgesamt entstehen durch die Bereitstellung unterschiedlicher Klammer-Varianten zusätzliche Kosten. Mit unserem neuen patentierten TopClip können wir Aufwand und Kosten reduzieren und bieten gleichzeitig eine qualitativ hochwertige Befestigungslösung.“



Die patentierte Konstruktion des einzigartigen aMbooo TopClip passt sich mit Lamellen jeder rechteckigen Dielennut mit einer Tiefe von mindestens 6,5 mm und einer Höhe zwischen 4 mm und 8 mm bei einer Nutunterwange zwischen 4 mm und 10 mm an. Um die Montage zusätzlich zu erleichtern, ist die zur Befestigung auf der Unterkonstruktion erforderliche Schraube bereits vormontiert. In zwei Varianten, wahlweise mit einer Holzschraube mit Schabenut oder einer Bohrschraube, eignet sich der aMbooo TopClip für alle gängigen Unterbauten aus Holz, Bambus oder Aluminium. Dabei entlastet TopClip Terrassenbauer zusätzlich, indem er bereits automatisch einen Fugenabstand von 6 mm herstellt und so den Einsatz zusätzlicher Hilfsmittel bei gleichbleibender Präzision erspart. Auch ein späterer Austausch einzelner Terrassendielen ist dank leicht zugänglicher Verschraubung des TopClip und der witterungsbeständigen Fertigung aus Edelstahl dauerhaft möglich. Die schwarze Beschichtung des TopClip inklusive Schraube verhindert auch bei direkter Sonneneinstrahlung Reflexionen.



Götz Schmitt vertreibt TopClip unter seiner Marke aMbooo Outdoor international seit 2022. Das innovative Produkt aus Fertigung „Made in Germany“ erfreut sich seither bereits wachsender Nachfrage bei GaLaBau-Profis und Fachhändlern, unter anderem aus Norwegen, Dänemark, Canada und Israel. Bis heute wurden so bereits mehrere hunderttausend Stück des vielseitig einsetzbaren Produktes verkauft und in erfolgreichen Terrassenbauprojekten eingesetzt.



„Für jeden, der professionell und ambitioniert Terrassen-Träume realisiert, ist unser TopClip ein innovativer Schritt in die Zukunft“, betont Schmitt. „Mit einer Zeitersparnis in der Montage von bis zu 75 Prozent, im Vergleich mit gewöhnlichen Klammern, unterstützt TopClip den professionellen Anwender auch im unternehmerischen Wettbewerb.“