Wer Nachhaltigkeit, Dauerhaftigkeit und Farbenvielfalt schätzt, steht auf Bambus - aMbooo Terrassendielen-Sortiment wächst

Geht es um Terrassendielen, Balkonfliesen und Fassaden, gilt Bambus als wertvolle Rohstoffalternative zu klassischem Holz, WPC und ähnlichen Materialien. Unter dem Markennamen aMbooo bietet die GS Götz Schmitt GmbH aus Norddeutschland ein einzigartiges Sortiment an Bambus Terrassendielen und Zubehör. Mit einer neuen Optik, der an beliebte südamerikanische Hölzer angelehnten Farbvariante „Ipe“, wird das Portfolio nachhaltiger und ästhetischer Outdoor-Böden von aMbooo um eine neue Facette reicher.



Die belebte Gartenterrasse, das Sonnendeck, der gemütliche Balkon, die Pool-Area oder der Steg zum Teich: Die Möglichkeiten für den Einsatz stilvoller Außendielen sind vielfältig. Ebenso vielfältig ist die Produktauswahl, die interessierten Grundstücksbesitzern und Betreibern gewerblicher Außenflächen zur Verfügung stehen. Unterschiedliche Materialien wie Hölzer und WPC decken fast alle ästhetischen Wünsche ab. Rein praktisch und technisch gilt es aber oft, die Vor- und Nachteile der einzelnen Lösungen abzuwägen.



Wenn es um technische Eigenschaften, Resistenz, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit geht, bewegen sich aMbooo Terrassendielen aus Bambus hier außer Konkurrenz. Und auch in punkto „Look & Feel“ können die ökologisch wertvollen Qualitätsprodukte punkten.



Wachsendes Portfolio rund um den schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus



Die Marke aMbooo ist bereits seit 1994 auf Bambus in all seinen Facetten spezialisiert. Die dahinterstehende GS Götz Schmitt GmbH aus Oyten in Niedersachsen hat das Potenzial von Bambus als Terrassendielen, Stufen, Sichtschutz und Fassaden als erstes erkannt und bis heute in vielfältiger Form weiterentwickelt. So hat das Portfolio der Terrassendielen erst im Frühjahr 2022 eine neue Farbvariante hinzugewonnen. Neben einer breiten Palette unterschiedlicher Dielengrößen und Designs stehen ab sofort auch die Bambusdielen im „Ipe-Style“ in den Abmessungen 20 x 140 x 2200 mm bei aMbooo zur Wahl.



Die Farbvariante Ipe orientiert sich an der Optik und Anmutung beliebter südamerikanischer Hölzer, die auch als solche oft die Basis für Holz-Terrassendielen bilden. Das harte und schwere Ipe-Holz wird geschätzt für seine Festigkeit und technischen Eigenschaften und gilt als Klassiker im Terrassenbereich. Die aMbooo Bambusdielen schaffen eine nachhaltige Alternative zu dem beliebten Tropenholz: In Optik und Haptik zum Verwechseln ähnlich bei gleichzeitig Dauerhaftigkeitsklasse 1 (Lebenserwartung über 25 Jahre) und vielen weiteren einzigartigen Eigenschaften von Bambusdielen.



Bambus als Basis – über den Rest entscheidet der individuelle Geschmack



Der Bambus für aMbooo Terrassendielen stammt ausschließlich aus dem Hochland und muss für die Ernte mindestens 5 Jahre alt sein, um die Festigkeitsstandards und hohe Qualität zu gewährleisten. Geerntet wird aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Um zur Terrassendiele zu werden, durchlaufen die Bambushalme das bewährte HCS-Verfahren der GS Götz Schmitt GmbH. Erst der hohe Druck und die thermische Behandlung verleihen dem späteren Produkt seine enorme Festigkeit – härter als Hartholz.



Neben der starken Materialbeschaffenheit, Formstabilität und Langlebigkeit sind die behandelten Bambus-Erzeugnisse für eine Reihe weiterer positiver Eigenschaften hoch angesehen. Sie gelten als CO 2 -neutral, können mit sehr schmalen Fugen verlegt werden, vergrauen sehr viel langsamer als vergleichbare Holzdielen und haben eine hohe UV- und Farbbeständigkeit. Die enorme Resistenz und Unempfindlichkeit trifft auf eine exklusive Optik, die Wärme und Natürlichkeit ausstrahlt und für Behaglichkeit sorgt.