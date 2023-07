Mehr ästhetische Gestaltungsfreiheit – aMbooo® präsentiert neuen Farbton „Sand“

Die Holzoptik ist bei der Planung von Terrassen, Zäunen und Fassaden als naturnahes, wertiges und ästhetisches Gestaltungselement unverändert beliebt. Dabei wachsen die Anforderungen nicht nur an Belastbarkeit, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit, sondern auch an Voraussetzungen für die individuelle optische Gestaltung. Mit Terrassendielen, Systemzäunen und Fassadenprofilbrettern aus Bambus bietet aMboooein breites Produktsortiment aus der schnellwachsenden und gleichermaßen ökologisch wie technisch einzigartigen Holzalternative.Mit einer großen Auswahl unterschiedlich dimensionierter Bauelemente ermöglicht aMbooodie Realisierung individueller Projekte und bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Der Naturstoff Bambus unterstützt dabei, in Kombination mit seiner Verarbeitung mit den Methoden der bewährten thermisch-mechanischen High Compression Strand Technologie, durch Widerstandsfähigkeit, Belastbarkeit sowie Form- und Farbstabilität. Mit zwei verschiedenen Oberflächen bieten aMboooTerrassendielen zusätzliche Flexibilität für die individuelle optische Gestaltung.Als zentraler optischer Aspekt werden die werkseitig vorgeölten Bambuselemente von aMboooin sechs unterschiedlichen Farbtönen angeboten. Mit dem aktuellen Produktkatalog 2023 erweitert aMbooodie Auswahl aus den Farben Ipe, White Oak, Granite Grey, Bernstein, Coffee und Espresso um den neuen sommerlichen Trendfarbton Sand. Alle Farbtöne reifen langfristig durch Witterungseinflüsse und sollten durch eine regelmäßige Behandlung mit aMboooPflegeprodukten erhalten werden. Die vollständige Tiefe der verschiedenen Farbtöne erreichen die aMboooProdukte nach der Erstpflege mit den angebotenen Pflegeölen. Einen Eindruck vom Zielfarbton vermitteln Beispielillustrationen im aktuellen aMbooo Produktkatalog . Neben dem neuen Grundfarbton „Sand“ bietet aMboooin der Saison 2023 zusätzlich zwei neue Pflegeöle. Mit den Farben „Silver Grey“, und „Midnight Black“ können Bambus-Elemente gezielt umgefärbt und nach individuellem Geschmack nachbearbeitet werden.„Wir bemühen uns kontinuierlich, mit einer wachsenden Produktauswahl, neuen Farben und zusätzlichen Pflegeprodukten, die Gestaltungsvielfalt mit dem einzigartigen Werkstoff Bambus weiter zu vergrößern“, erklärt Götz Schmitt, Geschäftsführer der GS Götz Schmitt GmbH, Anbieter der Marke aMboooOutdoor. „Damit wollen wir unseren gewerblichen Kunden die Möglichkeit bieten, Traumprojekte bis hin zu farblichen Details zu verwirklichen.“