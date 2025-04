Thomas Müller wechselt zum Team Turbogrün

Was bei den Profis längst Standard ist, kommt mit Turbogrün endlich auch in den heimischen Garten: Eine clevere Erfolgsformel aus schnellwirkendem Dünger, pH-optimierendem Kalk und robuster Nachsaat sorgt für sichtbare Ergebnisse – in nur 7 Tagen. Die Gründer Jochen und Josia Hubschneider haben aus ihrer Leidenschaft für Grün ein Familienunternehmen mit Vision gemacht: Rasen wie vom Profi in Rekordzeit. Dass Thomas Müller perfekt zu Turbogrün passt, ist für beide Seiten klar. „Ich war früher als kleiner Junge sogar für die Rasenpflege zuständig, zumindest fürs Rasenmähen bei meinen Eltern im Garten.“, so Müller mit einem Augenzwinkern. „Turbogrün ist dynamisch, modern, jung und hat auch die Affinität fürs Detail. Deswegen hat das gut gepasst.“​Im gemeinsamen Werbespot übernimmt der Nationalspieler mit Humor die Rolle eines Geheimagenten – seine Mission: den Nachbarsgarten düngen. Im echten Leben will Müller nun selbst zum Dünge-Profi werden: „Ich dünge meinen Rasen wahrscheinlich schlecht oder gar nicht. Mit der Zusammenarbeit mit Turbogrün will ich da auf jeden Fall den Turbo zünden und meine eigenen Erfahrungen machen.“ Der perfekte Moment zum Durchstarten: Denn im Frühling wird der Grundstein für einen gesunden Rasen gelegt. Das Produktsortiment von Turbogrün deckt alle Bedürfnisse rund um den Rasen ab und sorgt mit der Erfolgsformel für schnelle, spürbare Ergebnisse. Von vielseitig einsetzbaren Rasendüngern für Frühling, Sommer und Herbst über wirkungsvollen Rasenkalk zur pH-Wert-Regulierung bis hin zu Rasensamen für Nachsaat und Neuanlage. Ergänzt wird das Angebot durch Gartenwerkzeuge, die die Pflege und Ausbringung erleichtern. Und falls es mal Probleme gibt, steht das Team mit persönlicher Betreuung zur Seite.Über 450.000 Kunden vertrauen bereits auf Turbogrün – und machen das Unternehmen damit zu einem der führenden Anbieter im Bereich Rasenpflege in Deutschland. Mit Thomas Müller bekommt die Marke jetzt prominente Verstärkung. Der humorvolle Werbespot mit Thomas Müller bildet das Herzstück der Kampagne und wird flankiert von reichweitenstarken Content-Formaten, Gartentipps und exklusiven Einblicken hinter die Kulissen. Das Ziel von Turbogrün: „Wir möchten, dass jeder ein Rasenexperte wird.“Mit perfekt abgestimmten Produkten und echter, persönlicher Beratung wird selbst der anspruchsvolle Fußballrasen in Rekordzeit zum Vorzeigegrün. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: turbogruen.de