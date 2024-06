Die Sommermonate 2024 bei Center Parcs: Unglaubliches erfahren, Ungeahntes entdecken, Unvergessliches erleben

Der erste offizielle Newsletter von Center Parcs ist da! Spannende Neuigkeiten und Events, besondere Erlebnisse und schöne Momente machen den Sommer 2024 unvergesslich. Von sportlichen Highlights bis hin zu einzigartigen Sinneserfahrungen – diesen Sommer ist für jeden etwas dabei.



Center Parcs Summer Vibes: Sport und Spaß im Sommer



Den Sommer können Gäste von Center Parcs auch dieses Jahr wieder in vollen Zügen mit den Summer Vibes vom 1. Juni bis 31. August genießen. Am Summer Hotspot bietet sich den Gästen eine Vielzahl an kostenlosen Aktivitäten wie Badminton, Beachvolleyball und XXL-Spiele in einem Strand- und Festivalambiente. Für Musik und Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt – gemütliche Lounge-Sitzplätze zum Entspannen, ein Sandkasten für die Kinder sowie ein Fotospot für ein Erinnerungsfoto runden das Angebot gelungen ab. Leckere Snacks und erfrischende Getränke lassen sich direkt am Summer Hotspot ebenfalls erwerben. Gäste dürfen sich also auf eine unvergessliche Sommerzeit voller Sport und Spaß freuen.



30 Jahre Center Parcs Park Hochsauerland: Eine Reise durch drei Jahrzehnte Erholung und Abenteuer



Am 16. Juni 2024 feiert der Center Parcs Park Hochsauerland einen besonderen Meilenstein: Das 30-jährige Jubiläum. Der Ferienpark eröffnete 1994 zunächst als Coco Ferienpark und wechselte später zur Gran Dorado Flagge, bevor er 2003 unter der Dachmarke Center Parcs geführt wurde. Seitdem hat sich der Park ständig weiterentwickelt und bietet heute eine Vielzahl an Attraktionen und Erlebnissen. Highlights wie die beliebte Wasserwelt Aqua Mundo, die Indoor Soccer World und die Kids Farm ziehen bis heute zahlreiche Besucher an. Doch Park Hochsauerland steht niemals still: Vor dem Market Dome wurde erst kürzlich ein neuer barrierefreier Spielplatz fertiggestellt, auf dem sich unsere kleinen Gäste austoben können. Zum 30- jährigen Jubiläum erwartet die Besucher ein Tag der offenen Tür mit einer großen Feier sowie einem umfangreichen kostenlosen Programm. Aktivitäten wie Frühschoppen, Spiele für Kinder, Virtual Reality Experience, Parkführungen, Seifenkistenrennen und ein Auftritt der Partyband „Tante Käthe” sorgen für Unterhaltung der Extraklasse. Ein Regionalmarkt mit frischen Lebensmitteln und handgearbeiteten Kunstwerken, die Übertragung der Fußball-EM sowie ein Gewinnspiel mit tollem Preis runden das Programm ab.



Kinder-Lebens-Lauf: Hoffnung und Gemeinschaft bei Center Parcs



Der Kinder-Lebens-Lauf macht am 6. und 7. September 2024 im Ferienpark Bispinger Heide Halt. Am 6. September erreichen die offiziellen Fackel Überbringer aus Hannover das Parkgelände. Zu ihren Ehren wird eine Feier an diesem Tag stattfinden, die das Engagement der Kinderhospize würdigt. Am 7. September übernimmt das Team von Center Parcs die Fackel und setzt die Reise nach Bremen fort, um sie dort an die nächste Hospizstelle zu übergeben. Diese Aktion steht für Solidarität und Unterstützung für Kinderhospize in Deutschland, die sich tagtäglich voller Leidenschaft für schwer erkrankte Kinder und die betroffenen Familien engagieren. Für Center Parcs ist es eine große Ehre Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein.



Lollapalooza 2024: Musik und Kreativität in Berlin



Eine Premiere: Center Parcs darf sich offiziell Sponsorpartner des großen Lollapalooza-Festivals am 7. und 8. September 2024 im Olympiastadion und Olympiapark Berlin nennen. Ein Chill-Out Bereich wird den Festivalbesuchern dabei eine Oase der Ruhe und Kraft bieten. Auch beim Kidspalooza wird Center Parcs vertreten sein: Hier gibt es eine DIY-Station, bei der Kinder sich schminken lassen, Glitzertattoos erhalten und Filzmasken basteln können. Diese kreativen Aktivitäten sorgen für ein besonderes Erlebnis für die kleinen Festivalbesucher.



Sensory Trail: Sinneserlebnisse im Ferienpark Le Bois aux Daims



Auch außerhalb Deutschlands ist Center Parcs stets im Wandel: Der neue Sensory Trail im französischen Ferienpark Le Bois aux Daims ist dabei ein besonderes Highlight. Der Trail entführt auf eine inklusive und nachhaltige Sinnesreise, bei der alte Objekte und Materialien nachhaltig wiederverwendet werden. Seit Ende April ist der Pfad nun geöffnet und bietet vielfältige Erlebnisse für alle Sinne. Der 200-250 Meter lange Pfad besteht aus verschiedenen natürlichen Materialien und umfasst Zonen zum Hören, Spielen und Schmecken für Groß und Klein. Die Gäste können hier eine einzigartige und umweltfreundliche Erfahrung inmitten der Natur erleben.



Neue App: Nature Discovery von Center Parcs



Die neue Nature Discovery App von Center Parcs ermöglicht eine innovative, unterhaltsame und lehrreiche Art, die verschiedenen Ferienparkanlagen zu erkunden. Die App ist kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar. Die interaktive Landkarte führt die Nutzer zu verschiedenen Spots in den Parks. Dort warten Aktivitäten wie Angeln, Fotos mit Tieren und knifflige Rätsel in Augmented Reality. Dabei verbindet die App Spiel und Spaß mit positiven Lerneffekten: Durch den Gamification-Aspekt können die Gäste nach der Erledigung von Aufgaben Belohnungen in Form von unterschiedlichen Abzeichen sammeln und werden echte Naturexperten während ihres Urlaubs in den Ferienparks. Besonders im Sommer bietet die App eine großartige Möglichkeit, die Natur hautnah zu erleben und spielerisch zu entdecken.

