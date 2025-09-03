Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1034446

Groupe Pierre & Vacances / Center Parcs Germany GmbH Kaltenbornweg 1-3 50679 Köln, Deutschland http://www.groupepvcp.com/de
Ansprechpartner:in Herr Rainer Fornauf +49 69 175371034
Logo der Firma Groupe Pierre & Vacances / Center Parcs Germany GmbH

193 neue Ferienhäuser für Villages Nature Paris

Moderne Unterkünfte in der Nähe der französischen Hauptstadt

(lifePR) (Köln, )
Gute Nachrichten für Gäste aus der Region und darüber hinaus: Villages Nature Paris erweitert sein Angebot um 193 neue Premium- und VIP-Ferienhäuser. Die modernen Häuser, die Platz für bis zu zwölf Personen bieten, laden zu unvergesslichen Aufenthalten mitten in der Natur ein – und das nur 30 Kilometer von Paris entfernt. Damit setzt der Park einen weiteren Meilenstein in seiner Entwicklung und unterstreicht die Premium-Strategie von Center Parcs, die das Gästeerlebnis konsequent weiter aufwertet.

193 neue Premium- und VIP-Ferienhäuser

Die 108 neuen VIP-Ferienhäuser, die von Wald und See inspiriert wurden und mit sanften Formen, warmen Holzelementen und großzügigen Glasfronten aufwarten, bieten bis zu 164 Quadratmeter Wohnfläche für Gruppen von bis zu zwölf Personen. Die Ausstattung umfasst helle Wohnbereiche mit Kamin, eine voll ausgestattete Designküche, Schlafzimmer mit King-Size-Betten sowie Bäder mit Whirlpool. Auf den möblierten Terrassen können Gäste die Ruhe und Natur des Parks genießen.

Die 85 zusätzlichen Premium Ferienhäuser, die sich mit einer Größe von 57 bis 121 Quadratmetern für vier bis acht Personen eignen, verbinden Komfort und Gemütlichkeit mit modernem Design. So dürfen sich die Gäste auf einen behaglichen Wohnraum mit Kamin, eine private Terrasse sowie eine Einrichtung freuen, die sich an der Flora und Fauna des Parks orientiert – mit Grüntönen, Blumenmotiven, Vögeln und Schmetterlingen.

Mit insgesamt 1.061 Ferienhäusern, davon 34 Prozent in der VIP-Kategorie, baut Villages Nature Paris seine Premium-Positionierung weiter aus und bietet für jeden Anlass die passende Unterkunft.

Großzügige Unterkünfte für Gruppen

Wer mit mehr als sechs Personen verreisen möchte, stößt in der Nähe von Großstädten oft an Grenzen. Doch gerade Familien, Freundesgruppen oder große Verwandtschaftsrunden wünschen sich gemeinsame Auszeiten – ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Mit der Erweiterung schafft Villages Nature Paris Abhilfe und bietet nun 96 Unterkünfte für acht Personen und mehr – ein Plus von 83 Prozent. Damit wird der Park zur idealen Adresse für alle, die Gemeinschaft, Natur und Erholung miteinander verbinden möchten.

Nachhaltigkeit fest verankert

Als Vorreiter im nachhaltigen Tourismus zeigt Villages Nature Paris, dass hochwertige Urlaubserlebnisse und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen. Bereits heute deckt der Park seinen kompletten Bedarf an Heizung und Warmwasser über Geothermie und strebt bis Ende des Jahres eine 15-prozentige Reduzierung des Energieverbrauchs an – unterstützt durch den Ausbau von Solarprojekten.

Darüber hinaus schützt er aktiv die lokale Biodiversität: mit Nistkästen, ökologischer Beweidung, Imkerei und dem Verzicht auf Pestizide. Gäste werden durch E-Ladesäulen, optimiertes Abfallmanagement sowie pädagogische Aktivitäten rund um Natur und Nachhaltigkeit – etwa Garten- und Honigworkshops – eingebunden.

Die hohen Umweltstandards wurden bereits durch vier Zertifizierungen belohnt: ISO 14001ISO 50001Clef Verte und seit Kurzem auch UNSDG.

Weitere Informationen unter: https://www.centerparcs.de/

Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:

Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs ist der europäische Marktführer im Nahtourismus. Sie wurde 1967 gegründet und entwickelt seit über 50 Jahren innovative und umweltfreundliche Urlaubs- und Freizeitkonzepte, um die schönsten europäischen Reiseziele am Meer, im Gebirge, auf dem Land und in Städten anzubieten. Mit ihren sich ergänzenden Marken – Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio – empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 49.000 Apartments und Ferienhäusern an 340 Standorten in Europa. Die Holding der Gruppe – Pierre et Vacances SA – ist an der von Euronext betriebenen Pariser Börse notiert.

Website Promotion

Website Promotion

Groupe Pierre & Vacances / Center Parcs Germany GmbH

Zu Center Parcs Europe, einer Tochtergesellschaft der an der Pariser Börse notierten Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, Europas größtem Anbieter von Ferienwohnungen, gehören die Marken Center Parcs und Sunparks. Das Konzept von Center Parcs wurde 1967 in den Niederlanden entwickelt und ist nach wie vor einzigartig in Europa. Center Parcs Europe verfügt derzeit über 30 Standorte: 7 in Frankreich, 7 in Belgien (davon 2 Sunparks Parks), 9 in den Niederlanden, ein Park in Dänemark und 6 in Deutschland. Die Marke stellt die Beziehungen zwischen den Menschen sowie ihre Beziehung zur Natur in den Mittelpunkt. Ausgehend von der Überzeugung, dass Zusammengehörigkeit über die Familie hinausgeht, bietet Center Parcs seinen Gästen die Möglichkeit, in einer natürlichen Umgebung unvergessliche Erinnerungen miteinander zu schaffen. Mit einem modernen Ambiente, einer breiten Palette an Erlebnissen und dem Fokus auf nachhaltige und lokale Initiativen, heißt Center Parcs jeden willkommen, außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.