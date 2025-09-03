193 neue Ferienhäuser für Villages Nature Paris
Moderne Unterkünfte in der Nähe der französischen Hauptstadt
193 neue Premium- und VIP-Ferienhäuser
Die 108 neuen VIP-Ferienhäuser, die von Wald und See inspiriert wurden und mit sanften Formen, warmen Holzelementen und großzügigen Glasfronten aufwarten, bieten bis zu 164 Quadratmeter Wohnfläche für Gruppen von bis zu zwölf Personen. Die Ausstattung umfasst helle Wohnbereiche mit Kamin, eine voll ausgestattete Designküche, Schlafzimmer mit King-Size-Betten sowie Bäder mit Whirlpool. Auf den möblierten Terrassen können Gäste die Ruhe und Natur des Parks genießen.
Die 85 zusätzlichen Premium Ferienhäuser, die sich mit einer Größe von 57 bis 121 Quadratmetern für vier bis acht Personen eignen, verbinden Komfort und Gemütlichkeit mit modernem Design. So dürfen sich die Gäste auf einen behaglichen Wohnraum mit Kamin, eine private Terrasse sowie eine Einrichtung freuen, die sich an der Flora und Fauna des Parks orientiert – mit Grüntönen, Blumenmotiven, Vögeln und Schmetterlingen.
Mit insgesamt 1.061 Ferienhäusern, davon 34 Prozent in der VIP-Kategorie, baut Villages Nature Paris seine Premium-Positionierung weiter aus und bietet für jeden Anlass die passende Unterkunft.
Großzügige Unterkünfte für Gruppen
Wer mit mehr als sechs Personen verreisen möchte, stößt in der Nähe von Großstädten oft an Grenzen. Doch gerade Familien, Freundesgruppen oder große Verwandtschaftsrunden wünschen sich gemeinsame Auszeiten – ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Mit der Erweiterung schafft Villages Nature Paris Abhilfe und bietet nun 96 Unterkünfte für acht Personen und mehr – ein Plus von 83 Prozent. Damit wird der Park zur idealen Adresse für alle, die Gemeinschaft, Natur und Erholung miteinander verbinden möchten.
Nachhaltigkeit fest verankert
Als Vorreiter im nachhaltigen Tourismus zeigt Villages Nature Paris, dass hochwertige Urlaubserlebnisse und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen. Bereits heute deckt der Park seinen kompletten Bedarf an Heizung und Warmwasser über Geothermie und strebt bis Ende des Jahres eine 15-prozentige Reduzierung des Energieverbrauchs an – unterstützt durch den Ausbau von Solarprojekten.
Darüber hinaus schützt er aktiv die lokale Biodiversität: mit Nistkästen, ökologischer Beweidung, Imkerei und dem Verzicht auf Pestizide. Gäste werden durch E-Ladesäulen, optimiertes Abfallmanagement sowie pädagogische Aktivitäten rund um Natur und Nachhaltigkeit – etwa Garten- und Honigworkshops – eingebunden.
Die hohen Umweltstandards wurden bereits durch vier Zertifizierungen belohnt: ISO 14001, ISO 50001, Clef Verte und seit Kurzem auch UNSDG.
Weitere Informationen unter: https://www.centerparcs.de/
Über die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs:
Die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs ist der europäische Marktführer im Nahtourismus. Sie wurde 1967 gegründet und entwickelt seit über 50 Jahren innovative und umweltfreundliche Urlaubs- und Freizeitkonzepte, um die schönsten europäischen Reiseziele am Meer, im Gebirge, auf dem Land und in Städten anzubieten. Mit ihren sich ergänzenden Marken – Pierre & Vacances, Maeva, Center Parcs, Villages Nature Paris, Sunparks und Aparthotels Adagio – empfängt die Groupe Pierre et Vacances Center Parcs 8 Millionen Kunden in einem touristischen Bestand von nahezu 49.000 Apartments und Ferienhäusern an 340 Standorten in Europa. Die Holding der Gruppe – Pierre et Vacances SA – ist an der von Euronext betriebenen Pariser Börse notiert.